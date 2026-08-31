Ultima zi de vară aduce caniculă în vestul țării, urmată de furtuni cu grindină

Ultima zi meteorologică a verii va fi călduroasă pe aproape tot teritoriul țării, iar local, temperaturile vor trece pragul caniculei, înainte ca vremea să se schimbe radical spre seară, odată cu apariția averselor însoțite de descărcări electrice și grindină.
Caniculă și disconfort termic ridicat în vestul și sudul țării
Potrivit prognozei, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, prag de la care organismul resimte un stres termic important, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.
În timpul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe suprafețe mici sunt așteptate ploi de scurtă durată, cu cantități de apă între 2 și 6 litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi mai mult senin.
Vreme instabilă în cursul nopții, cu averse și grindină
Către seară și în cursul nopții, norii se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei, unde sunt așteptate averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 5 și 10 litri pe metru pătrat, izolat depășind 15 litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează asupra unor condiții favorabile de grindină în zonele afectate de instabilitate atmosferică.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice ale țării. Intensificările vor fi de scurtă durată, în general asociate cu averse, viteza vântului putând ajunge la 40-45 km/h.
Temperaturi de vară, pe alocuri până la 37 de grade
Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade, izolat, în Câmpia de Vest. Minimele nopții vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, va fi ceață.
Vremea la București
În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, iar minima se va situa între 14 și 17 grade.