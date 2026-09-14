Mobilizare în rândul fanilor FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Ce le cer suporterii lui Drăguș și Korenica

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 15:37

Peluza Nord a lansat un apel către suporterii FCSB înaintea meciului cu Petrolul, programat pe Arena Națională, și le cere să vină în număr cât mai mare la stadion.

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