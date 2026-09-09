Netanyahu, acuzat că a ignorat o avertizare despre atacul Hamas. Ce i-ar fi transmis liderul Emiratelor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost avertizat cu aproximativ 10 zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 că gruparea pregătea o operațiune de amploare.
Informația apare într-o investigație publicată în Israel, potrivit căreia avertismentul ar fi venit chiar de la președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed.
Avertismentul care ar fi ajuns direct la Netanyahu
Potrivit informațiilor publicate, bin Zayed l-ar fi sunat pe Netanyahu la sfârșitul lunii septembrie 2023, într-o conversație care ar fi durat aproximativ 45 de minute. Liderul emiratez i-ar fi transmis că Yahya Sinwar, liderul Hamas din Gaza la acel moment, pregătea o operațiune majoră împotriva Israelului.
Avertismentul ar fi inclus și temeri privind amploarea atacului și consecințele sale asupra întregii regiuni. Potrivit relatării, Netanyahu ar fi răspuns calm și ar fi considerat că un eventual atac era mai probabil să vină din Cisiordania.
Netanyahu neagă că ar fi primit avertismentul
Biroul premierului israelian respinge categoric informațiile și susține că Netanyahu nu a avut o astfel de conversație cu președintele Emiratelor înainte de atac.
„Nu a fost transmis niciun avertisment premierului din partea Emiratelor Arabe Unite înainte de 7 octombrie”, a transmis biroul lui Netanyahu. Reprezentanții premierului au adăugat că, dacă au existat informații relevante, acestea ar fi fost transmise prin canalele de informații dintre cele două state.
Ministerul de Externe al Emiratelor nu a confirmat direct discuția, dar a precizat că autoritățile din cele două țări mențin canale directe de comunicare și că informațiile relevante sunt transmise între instituțiile responsabile.
Opoziția cere explicații
Dezvăluirile au provocat reacții puternice în Israel, în special în contextul campaniei electorale. Lideri ai opoziției îl acuză pe Netanyahu că ar fi ignorat avertismentele și cer stabilirea responsabilităților pentru eșecul de securitate dinaintea atacului.
Fostul premier Naftali Bennett a susținut că informația este reală și a afirmat că Netanyahu poartă responsabilitatea pentru eșecul care a dus la moartea a aproximativ 1.200 de israelieni. Fostul șef al Statului Major Gadi Eisenkot l-a acuzat, la rândul său, pe premier că a ignorat avertismentele primite înainte de atac.
Informațiile apar într-un moment sensibil pentru Netanyahu, care a respins în repetate rânduri ideea unei comisii naționale de anchetă privind modul în care autoritățile israeliene au gestionat avertismentele și pregătirile dinaintea atacului Hamas.