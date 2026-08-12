Partide ilegale de vânătoare de mistreți și căprioare, organizate în zona Comarnic. Trei persoane, anchetate: ce au găsit polițiștii la percheziții

Publicat 12 aug. 2026, 14:24 Sursă Realitatea.Net

Trei bărbați sunt anchetați de polițiștii prahoveni după ce ar fi organizat partide ilegale de vânătoare în zona Văii Prahovei. În urma a 12 percheziții, anchetatorii au ridicat arme letale deținute ilegal, muniție, dispozitive optice, trofee și produse provenite din vânat.

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