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Partide ilegale de vânătoare de mistreți și căprioare, organizate în zona Comarnic. Trei persoane, anchetate: ce au găsit polițiștii la percheziții
Partide ilegale de vânătoare
Publicat12 aug. 2026, 14:24
SursăRealitatea.Net
Trei bărbați sunt anchetați de polițiștii prahoveni după ce ar fi organizat partide ilegale de vânătoare în zona Văii Prahovei. În urma a 12 percheziții, anchetatorii au ridicat arme letale deținute ilegal, muniție, dispozitive optice, trofee și produse provenite din vânat.
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