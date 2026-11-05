Percheziții în Prahova într-un dosar de proxenetism. Două persoane, duse la audieri

Două percheziții în Prahova, într-un dosar de proxenetism. Un bărbat de 31 de ani și încă o persoană au fost conduși la audieri la Ploiești.
Două percheziții domiciliare au avut loc joi dimineață în județul Prahova, într-un dosar penal de proxenetism. Un bărbat în vârstă de 31 de ani, suspectat că ar fi obținut bani din practicarea prostituției de către o femeie, a fost dus la audieri, la Ploiești.
Acțiunea polițiștilor s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, organizată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Cum ar fi acționat suspectul
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cercetările au indicat că, în perioada ianuarie-noiembrie 2026, bărbatul de 31 de ani ar fi facilitat în mod repetat și organizat practicarea prostituției de către o femeie.
În urma acestei activități, suspectul ar fi obținut foloase materiale necuvenite.
Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare pentru administrarea probatoriului și documentarea presupusei activități infracționale.
Două persoane, conduse la audieri
În urma acțiunii, două persoane au fost conduse la sediul unei unități de poliție pentru audieri.
Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii din Ploiești, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.
La intervenție au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.