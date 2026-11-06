Black Friday 2026 a început! Câți bani au pregătit românii pentru cumpărături și la ce trebuie să fie atenți
Black Friday 2026
Black Friday 2026 a început! Românii au pregătit un buget mediu de 2.100 de lei. Vezi ce produse caută și cum te ferești de fraude.
Black Friday 2026 a început oficial vineri, 6 noiembrie, iar românii sunt pregătiți să profite de reducerile din magazinele online și fizice. Bugetul mediu declarat pentru cumpărăturile din această perioadă este de aproximativ 2.100 de lei, potrivit unui studiu realizat de MKOR. Șapte din zece români cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere produse la reducere, acesta fiind cel mai ridicat nivel al intenției de achiziție din ultimii patru ani.
Deși interesul pentru campania de reduceri este ridicat, specialiștii atrag atenția că ofertele trebuie verificate cu atenție. Promoțiile spectaculoase pot ascunde reduceri mai mici decât cele anunțate, iar cumpărătorii se pot confrunta și cu tentative de fraudă online.
Black Friday 2026: bugetul mediu al românilor ajunge la 2.100 de lei
Potrivit studiului MKOR, aproximativ 70% dintre respondenți intenționează să facă achiziții de Black Friday în acest an. Procentul este mai mare decât în edițiile precedente, când intenția de cumpărare a fost de 62% în 2025 și de 57% în 2023 și 2024.
Cei care vor să profite de reduceri și-au organizat deja cumpărăturile. Aproximativ 84% și-au pregătit lista produselor pe care vor să le achiziționeze, în timp ce 86% și-au stabilit din timp suma pe care sunt dispuși să o cheltuiască.
Bugetul mediu declarat este de aproximativ 2.100 de lei, o valoare apropiată de cea din anul precedent, când suma estimată era de 2.046 de lei. În 2024, bugetul mediu declarat a fost de 2.179 de lei.
Totuși, scumpirile din ultimii ani afectează puterea de cumpărare, ceea ce înseamnă că aceeași sumă poate acoperi mai puține produse decât în trecut.
Ce produse caută românii de Black Friday
Electronicele și electrocasnicele se află în continuare în topul preferințelor cumpărătorilor. Aceste categorii sunt căutate atât de femei, cât și de bărbați, fiind printre principalele opțiuni pentru cei care așteaptă campania de reduceri.
Preferințele diferă însă în funcție de categoria de produse. Bărbații sunt mai interesați de echipamente IT&C, telefoane, laptopuri și produse de gaming, în timp ce femeile manifestă un interes mai ridicat pentru cosmetice, parfumuri, produse de îngrijire, haine și accesorii.
Cumpărăturile online câștigă tot mai mult teren. Potrivit cercetării, 60% dintre cei care intenționează să cumpere de Black Friday vor face achiziții exclusiv pe internet, comparativ cu 47% în 2025. Doar 8% preferă exclusiv magazinele fizice.
Nu toate magazinele au început reducerile pe 6 noiembrie
Deși 6 noiembrie este data principală a campaniei Black Friday din acest an, promoțiile au început în multe magazine cu câteva zile sau chiar săptămâni înainte.
Din cei 268 de comercianți monitorizați, doar 34% au indicat data de 6 noiembrie drept momentul de începere a campaniei. Restul au lansat ofertele mai devreme sau au optat pentru perioade extinse de reduceri, sub denumirile Black Week și Black November.
Prin urmare, mesajele de tipul „ultima șansă” sau „oferta expiră în câteva minute” trebuie privite cu atenție. Nu orice reducere este disponibilă doar în ziua de Black Friday, iar cumpărătorii ar trebui să compare prețurile înainte de a lua o decizie.
Regula de 30 de zile pentru verificarea reducerilor
Consumatorii trebuie să știe că reducerile afișate de comercianți sunt supuse unor reguli legale. În cazul anunțării unei reduceri de preț, comerciantul trebuie să raporteze procentul de reducere la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea discountului, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.
O altă regulă importantă privește cumpărăturile online. În general, consumatorii au la dispoziție 14 zile calendaristice de la primirea produsului pentru a se retrage din contract, fără să fie nevoiți să ofere un motiv. Există însă și categorii de produse exceptate de la acest drept.
În plus, dacă nu a fost convenit un alt termen de livrare, comerciantul trebuie să livreze produsele în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
Reducerea de preț nu anulează drepturile cumpărătorilor privind garanția legală de conformitate și protecția consumatorilor.
Atenție la fraudele online de Black Friday!
Odată cu creșterea numărului de cumpărături online, crește și riscul tentativelor de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că utilizatorii trebuie să fie atenți nu doar în momentul efectuării plății, ci și după finalizarea comenzii.
Printre metodele folosite de infractorii cibernetici se numără mesajele false despre colete blocate, adrese de livrare incomplete sau presupuse rambursări de bani.
Pentru a evita astfel de situații, cumpărătorii sunt sfătuiți să acceseze direct aplicațiile sau site-urile oficiale ale magazinelor și firmelor de curierat. De asemenea, nu trebuie furnizate datele cardului, parolele sau codurile de autorizare în urma unor solicitări primite prin SMS, e-mail ori rețele sociale.
Dacă datele cardului au fost introduse pe un site suspect, este recomandat ca utilizatorul să contacteze imediat banca și să raporteze incidentul autorităților competente. DNSC poate fi contactat și la numărul 1911.
Adolescenții, tot mai expuși ofertelor și riscurilor din mediul online
Un alt aspect evidențiat în contextul Black Friday 2026 este influența rețelelor sociale asupra tinerilor. Creatorii de conținut și platformele sociale reprezintă surse importante de informare pentru adolescenții care caută reduceri și recomandări de produse.
Potrivit datelor prezentate de TVR, 71% dintre opțiunile de încredere menționate de adolescenții incluși în cercetare sunt asociate rețelelor sociale și creatorilor de conținut.
Deși 72% dintre tinerii chestionați spun că înțeleg riscurile din mediul online, o parte dintre ei au trecut deja prin incidente precum accesarea unor site-uri false, tentative de phishing, compromiterea conturilor sau solicitări suspecte de bani.
Datele trebuie interpretate cu precauție, deoarece cercetarea dedicată adolescenților a inclus 100 de participanți din mediul urban și periurban, nefiind reprezentativă pentru întreaga populație a României.
Black Friday rămâne una dintre cele mai importante perioade de reduceri ale anului, însă cumpărăturile avantajoase presupun și informare. Compararea prețurilor, verificarea magazinelor și atenția acordată metodelor de plată pot face diferența dintre o achiziție inspirată și o pierdere financiară.
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