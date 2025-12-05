Presiune americană pe aliați: Europa trebuie să fie gata să-și asigure propria apărarea NATO în trei ani

Europa trebuie să fie gata să-și asigure propria apărarea NATO în trei ani

Statele Unite au transmis țărilor europene că acestea trebuie să fie pregătite să gestioneze, pe cont propriu, o mare parte din apărarea NATO până în anul 2027, un calendar pe care mulți oficiali de pe continent îl consideră nerealist, potrivit agenției Reuters.

Mesajul a fost comunicat în cadrul unei reuniuni desfășurate săptămâna aceasta la Washington, unde reprezentanți ai Pentagonului responsabili de politica NATO s-au întâlnit cu delegații din mai multe state europene, au relatat cinci surse apropiate discuțiilor, inclusiv un oficial american.

Dacă această responsabilitate ar fi transferată de la Washington către aliații europeni, configurația alianței nord-atlantice ar suferi o schimbare majoră, având în vedere rolul tradițional al SUA în structura de apărare postbelică și în cooperarea militară cu partenerii săi cheie, notează aceeași sursă.

În timpul discuțiilor, oficialii americani au subliniat că, din perspectiva lor, Europa nu a făcut suficiente progrese în dezvoltarea propriilor capacități militare după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Ei au avertizat că, în lipsa îndeplinirii obiectivelor până în 2027, SUA ar putea renunța la participarea la anumite mecanisme de coordonare a apărării din cadrul NATO, au declarat sursele citate.

Potrivit unui oficial american, și membri ai Congresului au fost informați despre avertismentul transmis europenilor, iar acest lucru a generat îngrijorări la Capitol Hill.