Răpită la vârsta de 3 ani, o femeie din SUA a fost găsită în viață după 42 de ani. Nu a știut niciodată că fusese victimă
Nu a știut niciodată că fusese răpită
O femeie din Statele Unite, răpită la vârsta de doar trei ani, a fost găsită în viață și în stare bună după mai bine de patru decenii de la dispariție, fără să fi știut vreodată că fusese victima unei infracțiuni.
Michelle Marie Newton a fost declarată dispărută la 2 aprilie 1983, în Louisville, statul Kentucky. Potrivit autorităților, mama sa, Debra Newton, ar fi plecat atunci cu copilul în statul Georgia, invocând dorința de a începe un nou loc de muncă și de a pregăti o nouă locuință pentru familie.
În realitate, femeia și-ar fi abandonat soțul, Joseph Newton, tatăl lui Michelle, fără a mai reveni, se arată într-un comunicat al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, citat de New York Post.
Copilul nu a aflat nimic despre dispariția sa timp de 42 de ani. În prezent în vârstă de 46 de ani, Michelle a crescut sub un alt nume, fără să știe că fusese dată dispărută. Mama ei, care are acum 66 de ani, a folosit identitatea „Sharon”, potrivit autorităților americane.
După plecarea Debrei cu fiica lor, Joseph Newton a încercat ani la rând să le găsească. El a declarat unui post local că a avut ultima conversație cu soția sa în perioada 1984–1985, după care aceasta a dispărut complet, fără a mai lăsa vreo urmă.
Cazul a fost redeschis recent, iar investigațiile au dus la identificarea femeii dispărute, confirmând că aceasta este în viață și nu a fost conștientă niciodată de faptul că fusese răpită.
