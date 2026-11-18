Un moment de o încărcătură spirituală deosebită va avea loc în România. Realitatea PLUS, singurul partener media al acestui eveniment istoric, merge în exclusivitate pe urmele icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gherontissa, Sporul Casei, din Sfântul Munte Athos. De acolo, icoana va fi adusă la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, spre închinarea tuturor românilor.
Între 27 noiembrie și 2 decembrie, credincioșii din întreaga țară vor avea prilejul să se închine în fața icoanei și să participe la un moment de profundă trăire duhovnicească.
Imagini exclusive, din Grecia până în Teleorman
Realitatea PLUS va fi în mijlocul evenimentului și le va oferi telespectatorilor imagini exclusive din Grecia, filmări spectaculoase de la Muntele Athos și mărturii din culisele aducerii icoanei în România. Publicul va putea urmări astfel întregul drum al icoanei, de la Sfântul Munte până la mănăstirea din Teleorman.
Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman
Realitatea PLUS, singurul partener media care aduce imagini în direct cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gherontissa exact din muntele Athos.
Un moment de o încărcătură spirituală deosebită va avea loc în România! Realitatea PLUS este singurul partener media al acestui eveniment istoric și va aduce, în exclusivitate, imagini cu icoana Maicii Domnului Gherontissa, de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca.
În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie, credincioșii din întreaga țară vor avea ocazia să se închine în fața icoanei și să participe la acest moment de profundă trăire duhovnicească.
Realitatea PLUS va fi acolo, în mijlocul acestui eveniment, și va aduce telespectatorilor imagini exclusive din Grecia, filmări spectaculoase de la Muntele Athos și mărturii din culisele aducerii icoanei în România.
Delegația care va aduce icoana va fi condusă de către Presfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului.