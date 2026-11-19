Ce legătură există între jurnalism și actorie? Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, este invitata unei ediții speciale a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre punctele comune dintre cele două domenii și despre rolul curiozității în descoperirea adevărului.

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