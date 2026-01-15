Rusia revendică avansuri rapide pe front

Rusia susține că a înregistrat progrese semnificative pe frontul din Ucraina, anunțând ocuparea a peste 300 de kilometri pătrați de teritoriu în prima jumătate a lunii ianuarie. Informația a fost prezentată joi de generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, potrivit Reuters.

Oficialii de la Moscova afirmă că, pe parcursul anului trecut, forțele ruse ar fi preluat controlul asupra a aproximativ 6.640 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean.

Agenția rusă TASS a relatat că generalul Valeri Gherasimov a efectuat o vizită de inspecție la Centrul Grupului de Luptă care acționează în sectorul Dnepropetrovsk al liniei de contact. Vizita a fost confirmată de Ministerul rus al Apărării.

„Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse și prim-adjunct al ministrului Apărării, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat desfășurarea misiunilor de luptă ale unităților din cadrul Centrului Grupului de Luptă, care operează în sectorul Dnepropetrovsk al zonei operațiunii militare speciale”, a transmis ministerul într-un comunicat oficial.

Potrivit aceleiași surse, Gherasimov a analizat rapoartele prezentate de comandanții din teren privind situația actuală de pe front și a apreciat rezultatele obținute de trupele ruse în ceea ce Moscova numește „eliberarea” regiunii Donețk de forțele ucrainene.