Schimbări radicale pentru minorii de pe Instagram și Facebook. Ce măsuri sunt cerute

Facebook și Instagram ar putea avea parte de schimbări importante în ceea ce privește modul în care sunt folosite de minori, în cazul în care vor fi acceptate măsurile cerute de 30 de state americane. Printre propuneri se numără introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți, eliminarea numărului de „like-uri” și renunțarea la funcția de scroll infinit.
Meta se confruntă, în Statele Unite, cu un proces de amploare privind modul în care Facebook și Instagram sunt concepute și utilizate de copii și adolescenți. 30 de state americane acuză compania că anumite funcții ale platformelor îi determină pe utilizatorii tineri să petreacă mai mult timp în aplicații și cer inclusiv schimbări importante în funcționarea acestora.
Procesul cu juriu urmează să înceapă marți și are la bază o acțiune depusă în 2023 de 30 de state, printre care California și New York. Autoritățile susțin că Meta a încălcat mai multe prevederi federale și statale referitoare la protejarea vieții private și a copiilor, relatează BBC.
Miza procesului depășește eventualele despăgubiri. Potrivit documentelor din dosar, pretențiile financiare ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari, însă statele solicită și modificarea unor funcții importante ale Facebook și Instagram pentru utilizatorii tineri.
Ce schimbări se cer
Printre măsurile solicitate se numără eliminarea afișării numărului de „like”-uri, renunțarea la funcția de scroll infinit și introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți.
De asemenea, reclamanții cer modificarea algoritmilor de recomandare, despre care susțin că încurajează utilizarea compulsivă a platformelor, precum și eliminarea unor filtre care modifică aspectul fizic.
Pe lista funcțiilor vizate se află și redarea automată a videoclipurilor, posibilitatea de a crea mai multe conturi și postările care dispar după o anumită perioadă, inclusiv Instagram Stories.
Statele americane susțin că astfel de funcții îi determină pe utilizatorii tineri să revină frecvent pe platforme și să petreacă mai mult timp în aplicații.
Compania respinge acuzațiile și susține că probele prezentate în proces vor demonstra preocuparea sa de lungă durată pentru protejarea și sprijinirea tinerilor.
Procesul are loc după o altă decizie importantă împotriva Meta. Un judecător din New Mexico a impus recent companiei sancțiuni în valoare totală de 942 de milioane de dolari și a cerut modificări ale platformelor, inclusiv eliminarea numărului de „like”-uri pentru utilizatorii sub 18 ani și limitarea notificărilor push în anumite intervale orare. Meta a anunțat că va contesta această hotărâre.