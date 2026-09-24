Serile de toamnă vin cu un risc în trafic. Recomandările polițiștilor pentru pietoni

Pe măsură ce zilele se scurtează, iar vizibilitatea scade în timpul serii, polițiștii le recomandă pietonilor să fie mai atenți atunci când circulă pe drumurile publice.
Oamenii legii îi sfătuiesc să poarte haine deschise la culoare sau accesorii reflectorizante, astfel încât să fie observați mai ușor de șoferi.
Hainele deschise îi fac mai vizibili pe pietoni
În condiții de întuneric, ploaie, ceață sau vizibilitate redusă, un pieton îmbrăcat în culori închise poate fi observat mai greu de conducătorii auto.
Polițiștii recomandă folosirea unor haine în culori deschise și, atunci când este posibil, a elementelor reflectorizante. Acestea pot contribui la creșterea vizibilității pietonilor în trafic.
Traversarea, doar după o asigurare atentă
Oamenii legii atrag atenția că traversarea trebuie făcută numai prin locurile special amenajate. Pietonii sunt sfătuiți să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil și să se convingă că șoferii i-au observat.
De asemenea, telefonul mobil sau alte dispozitive care distrag atenția ar trebui evitate în timpul traversării. Polițiștii recomandă și respectarea semafoarelor, chiar dacă pe moment nu pare să existe niciun vehicul în apropiere.
Atenție sporită în sezonul rece
Toamna, perioada de lumină naturală este mai scurtă, iar condițiile meteo pot reduce suplimentar vizibilitatea. Pentru pietoni, aceste schimbări înseamnă că deplasarea pe lângă carosabil necesită mai multă atenție.
Șoferii trebuie, la rândul lor, să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți în special în apropierea trecerilor pentru pietoni.
Respectarea regulilor de circulație și creșterea vizibilității pot reduce riscul producerii unor accidente în perioadele în care condițiile de trafic devin mai dificile.