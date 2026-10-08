Turismul din Prahova, promovat la marile târguri internaționale din Europa
Castelul Peleș din Sinaia
Turismul din Prahova este promovat la Varșovia, Rimini și Londra. APDT Prahova prezintă oferta turistică a județului pe piețele internaționale.
Prahova își promovează oferta turistică pe piața internațională, prin participarea la trei dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei turismului din Europa. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova este prezentă, în această toamnă, la târgurile de turism de la Varșovia, Rimini și Londra, în cadrul standului național al României.
Campania de promovare internațională debutează la Varșovia, unde evenimentul International Travel and Tourism Trade Fair se desfășoară în perioada 8–11 octombrie 2026. Urmează TTG Travel Experience de la Rimini, între 14 și 16 octombrie, și World Travel Market (WTM) de la Londra, programat între 3 și 5 noiembrie.
Polonia, o piață importantă pentru turismul din Prahova
Prima oprire a delegației APDT Prahova este Varșovia, iar alegerea Poloniei are legătură cu interesul tot mai mare al turiștilor polonezi pentru România și pentru județul Prahova.
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, Polonia se află pe locul 10 între țările de proveniență ale turiștilor străini care vizitează Prahova.
Interesul turiștilor polonezi pentru județ a crescut semnificativ. În 2025, comparativ cu anul precedent, numărul turiștilor polonezi ajunși în Prahova a crescut cu peste 25%, în timp ce numărul înnoptărilor a fost mai mare cu peste 14%.
Reprezentanții APDT Prahova consideră că evoluția pieței poloneze confirmă necesitatea unei promovări mai puternice a României și a unei strategii de repoziționare pe piețele externe.
Prahova, promovată ca destinație turistică premium
În cadrul târgurilor internaționale, APDT Prahova pune accent pe noile avantaje competitive ale județului și pe diversitatea experiențelor turistice disponibile.
Printre acestea se numără turismul premium, turismul cinematografic, experiențele culturale, turismul activ, gastronomia și vinurile, dar și segmentul MICE, destinat evenimentelor corporate și expozițiilor.
Un argument important pentru poziționarea Prahovei pe segmentul premium îl reprezintă includerea unor unități de cazare din județ în selecția Ghidului Michelin pentru hoteluri.
Printre acestea se află și Hotelul Valedor din Bușteni, prezentat drept unul dintre exemplele care susțin tranziția de la turismul de weekend către o destinație internațională orientată spre servicii și experiențe cu valoare adăugată.
Castelul Cantacuzino, promovat prin succesul serialului „Wednesday”
Un alt atu important pentru promovarea internațională a Prahovei este Castelul Cantacuzino din Bușteni, devenit cunoscut la nivel mondial după ce a fost utilizat ca locație de filmare pentru exterioarele Academiei Nevermore din serialul „Wednesday”, produs de Netflix.
Potrivit reprezentanților castelului, producția a generat o creștere spectaculoasă a numărului de vizitatori, iar în prezent turiștii străini reprezintă o componentă importantă a fluxului de vizitatori.
Astfel, turismul cinematografic devine unul dintre instrumentele prin care Prahova își poate consolida notorietatea în rândul publicului internațional.
Munții Bucegi, vinurile și gastronomia locală, printre punctele forte
Promovarea externă nu se limitează însă la obiectivele turistice deja consacrate.
APDT Prahova prezintă județul ca pe o destinație turistică pentru toate anotimpurile, cu o ofertă diversificată.
Printre principalele direcții promovate se află:
turismul cultural și istoric, prin castele, muzee și monumente;
turismul montan și de aventură, cu traseele și peisajele din Munții Bucegi;
turismul gastronomic și enoturismul, susținute de cramele și produsele tradiționale din județ;
turismul MICE, destinat conferințelor, evenimentelor corporate și expozițiilor;
turismul cinematografic, susținut de notorietatea internațională a unor locații precum Castelul Cantacuzino.
În zona viticolă a județului sunt promovate inclusiv experiențele oferite de cele peste 40 de crame din Ținutul Vinului, alături de produse locale precum cașcaveaua.
Obiectivul: mai mulți turiști străini în Prahova
Participarea la târgurile internaționale de la Varșovia, Rimini și Londra urmărește consolidarea relațiilor cu turoperatorii externi și atragerea unor noi categorii de turiști europeni.
Prin această strategie, APDT Prahova își propune să crească vizibilitatea județului pe piața internațională și să consolideze imaginea Văii Prahovei ca destinație turistică de interes internațional.
Prahova își diversifică astfel strategia de promovare, mizând nu doar pe turismul montan tradițional, ci și pe experiențe premium, culturale, gastronomice, viticole și cinematografice.
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