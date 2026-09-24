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Social· 1 min citire
Un primar a fost trimis în judecată după moartea unui adolescent într-o balastieră
FOTO: Pixabay.com
Alături de fratele său, acuzat că a exploatat ilegal agregate minerale lângă râul Cricovul Sărat
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