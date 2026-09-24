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Un primar a fost trimis în judecată după moartea unui adolescent într-o balastieră

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 10:53

Alături de fratele său, acuzat că a exploatat ilegal agregate minerale lângă râul Cricovul Sărat

Primarul comunei Podenii Noi, județul Prahova și fratele său au fost trimiși în judecată după ce un băiat de 16 ani s-a înecat într-o groapă de aproximativ cinci metri, formată în urma unor lucrări ilegale de extragere a agregatelor minerale.

Cum s-a produs tragedia și ce spun anchetatorii

Tragedia a avut loc într-o zonă izolată din apropierea râului Cricovul Sărat, în aval de un pod rutier din comuna Iordăcheanu. Adolescentul s-a înecat într-o groapă adâncă de circa cinci metri, rezultată din exploatarea agregatelor minerale. Procurorii susțin că primarul Mihai Alionte și fratele său, Constantin Cristian Alionte, ar fi efectuat aceste lucrări fără documentele legale necesare.

În 2022, Primăria Iordăcheanu primise un aviz de gospodărire a apelor pentru regularizarea râului, însă nu a încheiat niciun contract cu o firmă și nu a emis ordin de începere a lucrărilor. Reprezentanții primăriei au declarat că nu știau de existența excavației, aceasta fiind constatată abia în ziua decesului. Familia băiatului s-a constituit parte civilă, iar dosarul va fi judecat de Judecătoria Mizil. Primarul mai are o condamnare definitivă din 2022, pentru agresarea unui polițist local.

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