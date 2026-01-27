Când va debuta la Dinamo fotbalistul adus de la AC Milan
Andrei Nicolescu a vorbit despre urmatoarele ţinte ale trupei din Ştefan cel Mare
Andrei Nicolescu a vorbit despre urmatoarele ţinte ale trupei din Ştefan cel Mare şi a spus care este nivelul de pregătire al fundaşului venit de la AC Milan, Matteo Duţu.
„Avem discuţii pentru transferuri, vedem. Nu ştiu ce să spun. Căutăm soluţiile cele mai bune, ca de obicei. Şi Gabi (n.r. - Glăvan, fostul director sportiv al echipei, a fost prezent în studio) ştie că şi când era el încercam să vorbim cât mai puţin despre orice.
După ce se întâmplau lucrurile sau nu se întâmplau, ne permiteam să vorbim, pentru că nu mai era de interes pentru noi. Dar, în general, înainte să se întâmple lucrurile, ne ferim să discutăm.
Duţu este 100% apt, pentru că vine din perioada de pregătire cu AC Milan. A fost peste tot cu ei, a jucat, nu se pune problema asta. Este vorba despre integrare, decide doar antrenorul. Din punct de vedere al pregătirii fizice, nu avem o problemă”, a declarat Andrei Nicolescu pentru GSP.
