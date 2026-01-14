Charalambous anunță revenirea unui fotbalist important în echipa FCSB
Charalambous anunță revenirea unui fotbalist important în echipa FCSB
Jucătorul camerunez a revenit cu forţe proaspete
După o perioadă lungă de indisponibilitate, Joyskim Dawa (29 de ani) a revenit la antrenamentele FCSB şi a evoluat câteva minute în amicalul cu Beşiktaş (1-2), în cantonamentul din Antalya.
Jucătorul camerunez a revenit cu forţe proaspete la antrenamentele din Turcia, iar antrenorul Elias Charalambous şi-a exprimat fericirea.
Totuşi, Charalambous subliniază că staff-ul tehnic trebuie să îi acorde o atenţie specială, ţinând cont de faptul că Dawa revine după o lungă absenţă.
”Dawa, mulţumesc lui Dumnezeu, a făcut toate antrenamentele cu noi, fără probleme. Suntem fericiţi să-l avem înapoi. A fost o perioadă lungă indisponibil, deci trebuie să avem grijă de el şi s-o luăm pas cu pas.
E o opţiune pentru defensivă, trebuie să se recupereze, dar suntem fericiţi”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă.
Sursa: Realitatea de Bucuresti
