Charalambous anunță revenirea unui fotbalist important în echipa FCSB

Jucătorul camerunez a revenit cu forţe proaspete

După o perioadă lungă de indisponibilitate, Joyskim Dawa (29 de ani) a revenit la antrenamentele FCSB şi a evoluat câteva minute în amicalul cu Beşiktaş (1-2), în cantonamentul din Antalya.

Jucătorul camerunez a revenit cu forţe proaspete la antrenamentele din Turcia, iar antrenorul Elias Charalambous şi-a exprimat fericirea.

Totuşi, Charalambous subliniază că staff-ul tehnic trebuie să îi acorde o atenţie specială, ţinând cont de faptul că Dawa revine după o lungă absenţă.

”Dawa, mulţumesc lui Dumnezeu, a făcut toate antrenamentele cu noi, fără probleme. Suntem fericiţi să-l avem înapoi. A fost o perioadă lungă indisponibil, deci trebuie să avem grijă de el şi s-o luăm pas cu pas.

E o opţiune pentru defensivă, trebuie să se recupereze, dar suntem fericiţi”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă.

Sursa: Realitatea de Bucuresti