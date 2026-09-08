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Chivu revine pe Bernabeu pentru un duel de gală în Liga Campionilor

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat8 sept. 2026, 10:23
Actualizat8 sept. 2026, 11:56

Tehnicianul român o conduce pe Inter Milano într-o confruntare de foc contra lui Real Madrid, marcând o reîntâlnire simbolică cu mentorul său.

Debutul sezonului 2026/2027 din Liga Campionilor aduce un cap de afiș spectaculos încă din prima etapă: duelul titanilor dintre Real Madrid și Inter Milano, programat pe stadionul Santiago Bernabeu.

Confruntarea este cu atât mai specială cu cât pe banca tehnică a campioanei Italiei se află românul Cristi Chivu. Acesta traversează o formă excelentă, echipa sa venind după o victorie entuziasmantă obținută în campionat, scor 3-2, contra lui Napoli.

Succesul l-a propulsat pe Chivu în atenția presei din Peninsulă, publicațiile de specialitate lăudându-i curajul tactic și inspirata gestionare a partidei.

Reîntâlnire emoționantă cu Mourinho

Deplasarea la Madrid nu este doar o provocare sportivă uriașă, ci și un moment încărcat de nostalgie. Pe aceeași arenă spaniolă, în urmă cu șaisprezece ani, Cristi Chivu ridica deasupra capului trofeul Ligii Campionilor, alături de Jose Mourinho. Presa subliniază contextul inedit al acestei partide, amintind de cuvintele de laudă pe care portughezul i le-a adresat recent fostului său elev.

Celebrul antrenor a evidențiat inteligența românului, apreciind modul temeinic în care acesta a parcurs toate etapele formării profesionale pentru a ajunge un tehnician de top. Rămâne de văzut dacă Chivu va obține un rezultat pozitiv în fața celei mai titrate echipe din istoria competiției europene.

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