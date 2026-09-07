Istvan Kovacs, lăsat în afara delegărilor UEFA după Dinamo – FCSB. Decizia luată pentru Champions League

Istvan Kovacs nu a primit nicio delegare pentru prima etapă a fazei principale din Champions League, după ce a arbitrat derby-ul dintre Dinamo și FCSB, încheiat cu scorul de 2-1.
UEFA a anunțat brigăzile pentru cele 12 partide programate marți și miercuri, iar arbitrul român nu se află pe listă. Decizia vine la două zile după meciul de pe Arena Națională, în care mai multe hotărâri luate de Kovacs au provocat controverse.
Kovacs, absent de la prima etapă
UEFA a stabilit arbitrii pentru toate cele 12 confruntări din prima etapă a Champions League, însă Istvan Kovacs nu figurează printre oficialii desemnați.
Pentru meciurile de marți au fost aleși arbitri precum Michael Oliver, Szymon Marciniak și Sandro Scharer, în timp ce partidele de miercuri vor fi conduse de brigăzi coordonate, printre alții, de Davide Massa, Glenn Nyberg și Sven Jablonski.
Decizia vine după Dinamo – FCSB
Istvan Kovacs a fost în centrul atenției la derby-ul câștigat de Dinamo cu 2-1. Arbitrul a intervenit de mai multe ori după consultarea imaginilor VAR, iar unele dintre deciziile sale au fost contestate după partidă.
Printre fazele analizate s-au numărat eliminarea lui Ionuț Cercel? — [nu introduce această informație fără verificare suplimentară] — și un penalty acordat inițial pentru Dinamo, apoi anulat după consultarea monitorului VAR.
Kovacs, unul dintre arbitrii de top ai Europei
Absența sa din prima etapă a Champions League atrage atenția deoarece Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii europeni cu un palmares important. El a condus finale europene și este considerat un arbitru de top al UEFA.
Deocamdată, forul european nu a anunțat că neparticiparea lui la prima etapă reprezintă o sancțiune pentru prestația de la Dinamo – FCSB. Cert este că, pentru această rundă, Kovacs nu a primit nicio delegare în Champions League.