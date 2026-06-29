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Sport· 1 min citire
David Popovici, anunț de senzație: îl aduce în România pe recordmanul mondial Pan Zhanle
David Popovici
David Popovici continuă seria rezultatelor excelente din acest sezon, după ce a obținut trei medalii la competiția de la Settecolli. Sportivul român a câștigat aurul în probele de 100 și 200 de metri liber, iar la 50 de metri liber a urcat pe treapta a doua a podiumului.
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