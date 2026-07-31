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Sport· 2 min citire
Doliu la Petrolul Ploiești. A murit Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai mari golgheteri din istoria clubului
Gheorghe Simaciu
Publicat31 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea.Net
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Gheorghe Simaciu, una dintre figurile emblematice ale Petrolului Ploiești. Fostul mijlocaș ofensiv s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintirea unui jucător care a scris istorie în tricoul „lupilor galbeni”.
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