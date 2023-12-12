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Este OFICIAL. Când începe procesul Simonei Halep în dosarul de dopaj?

Este OFICIAL. Când începe procesul Simonei Halep în dosarul de dopaj?

Este OFICIAL. Când începe procesul Simonei Halep în dosarul de dopaj?

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 12 dec. 2023, 14:19

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a actualizat pe siteul său oficial programul audierilor

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a actualizat pe siteul său oficial programul audierilor din următoarele luni, iar cazul Simonei Halep ca fiind programată în februarie anul viitor. Sportiva a contestat suspendarea de 4 ani, ca urmare a unui presupus dopaj.

TAS va analiza suspendarea de 4 ani dictată de tribunalul independent Sport Resolutions în cazul de dopaj al Simonei Halep în perioada 7-9 februarie 2024. Sportiva din România, fostă numărul 1 în clasamentul jucătoarelor de tenis profesioniste, a făcut apel împotriva suspendării în toamna acestui an.

Curtea elvețiană a precizat că Halep a cerut ca decizia Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Citește detalii pe Realitatea Sportivă.

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