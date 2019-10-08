EXCLUSIV Bunuri de la stadionul Ilie Oană de vânzare! Află cum poţi cumpăra băncile de rezervă, instalaţia de sonorizare sau vestiarele!

Firma ViaInsolv, lichidatorul judiciar al FC Petrolul SA, firma patronată de Dan Capră, a scos la vânzare prin licitaţie publică bunuri aflate în dotarea stadionului Ilie Oană din Ploieşti.

Printre altele se vând băncile de rezervă, instalaţia de sonorizare, canapelele, televizoarele şi aparatele de aer condiţionat din lojele stadionului, dar şi aparatura din sala de forţă sau dotările din vestiarelele stadionului. Vânzarea se va face prin licitaţie, lichidatorul anunţând că deja valoarea bunurilor a fost diminuată cu 50%. Suma de la care va porni licitaţia este de 112.011 lei, fără TVA şi se doreşte vânzarea în bloc a tuturor bunurilor.FC Petrolul SA, echipă finanţată la acea dată de fraţii Capră, avea la data intrării în insolvenţă datorii de aproximativ 40 de milioane de lei, din care mai mult de jumătate (20,2 milioane lei) către bugetul de stat, respectiv către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Primăria Ploieşti avea de încasat 2,4 milioane lei, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, iar SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, fosta Administrație a Domeniului Public Ploiești, figura în tabelul creditorilor cu o creanță de peste 1,6 milioane lei.Fotbal Club Petrolul SA a intrat în faliment în iunie 2016, după ce acționarii firmei au început să aibă probleme, fiind cercetați în mai multe dosare instrumentate de DNA și DIICOT. Clubul intrase în insolvență în februarie 2015. Curtea de Conturi a descoperit nereguli privind finanțarea clubului de fotbal Petrolul Ploiești de către autoritățile locale încă din 2011, fiind vorba despre prime de meci mai mari decât cele prevăzute în contracte, cheltuieli nejustificate și neînregistrate în contabilitate sau despre faptul că echipa a beneficiat după bunul plac de stadionul municipalității.Retrogradarea dupa cinci sezoane petrecute in Liga 1 i-a fost fatala echipei lui Daniel Capră, problemele financiare neputand fii rezolvate. Clubul ploiestean ar fi trebuit sa se inscrie in noua editie a Ligii 2, intr-un campionat format dintr-o serie ce va avea 22 de echipe.In intervalul ultimilor cinci ani, Petrolul a cucerit un trofeu pe plan intern: Cupa Romaniei, in 2013, dupa o finala cu CFR Cluj. Mai mult, ploiestenii au participat de doua ori consecutiv in play-off-ul Europa League.La acel moment, Petrolul s-a desfiinţat, clubul fiind reînfiinţat de către suporteri şi înscris în campionatul judeţean. După trei promovări succesive, Petrolul Ploieşti joacă astăzi in Liga a 2 a, visând la promovarea în Liga 1