Advertising
Sport· 1 min citire
Fotbal: FCSB a câștigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda
Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook
Publicat27 iul. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net
FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.
Citește și
- 11:43 Fotbal - CM 2026: Slavko Vincic, arbitrul finalei Spania - Argentina, şi-a anunţat retragerea
- 10:49 Fotbal - CM 2026: Preşedintele FIFA răspunde criticilor la adresa CupeI Mondiale din SUA, Mexic şi Canada
- 08:33Auto - F1: Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei
- 08:27Ciclism: Tadej Pogacar a câștigat Turul Franței
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News