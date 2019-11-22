Hipodromul Ploieşti: final de sezon cu Criteriul de Fond şi Premiul de Închidere!

Sâmbătă, se trage cortina şi peste sezonul de trap 2019, o dată cu ultima reuniune oficială din acest an.Şapte curse vor fi organizate pe Hipodromul Ploieşti, iar ultima va fi, conform tradiţiei, Premiul de Închidere.Nu va fi, însă, singura întrecere de mare importanţă a zilei, pentru că organizatorii au programat şi Criteriul de Fond, ultima cursă clasică a anului, ce nu s-a putut desfăşura în urmă cu aproape o lună, pe 26 octombrie, din cauza problemelor medicale cu care s-au confruntat caii de pe hipodrom.Reuniunea va debuta la ora 10.15, cu Premiul Sirius, va continua, la 10.40, cu Premiul Fortuna Bronz şi, la 11.05, cu Premiul Buşteni Alexandros. Va urma, la 11.30, cursa de anduranţă a sezonului, Criteriul de Fond, în urma căreia vom afla cel mai bun fondist din 2019, apoi Premiul Fortuna Gold (11.55) şi Premiul Selenar (12.20), pentru ca, la 12.45, să fie programat startul ultimei curse a sezonului, Premiul de Închidere!Cu prilejul ultimei reuniuni a sezonului, conducerea Complexului Hipodrom Ploieşti va acorda şi premiile individuale pe 2019, pentru cel mai bun antrenor, cel mai bun driver şi cel mai bun aprenti.Ca de obicei, pe toată durata reuniunii, cei mai mici dintre spectatori vor avea prilejul să se plimbe gratuit cu poneiul, în spaţiul special amenajat, între cele două tribune.Biletul de intrare pentru accesul în tribună va fi în valoare de 5 ron/persoană, iar copiii cu vârsta de până la 7 ani au acces gratuit.În plus, va fi organizată o tombolă surpriză la care vor fi acordate 15 premii puse la bătaie!Pentru a participa, cei prezenţi la reuniune trebuie doar să completeze pe verso biletul de intrare cu nume, prenume şi număr de telefon, apoi să-l introducă în urna din holul central al tribunei principale. Vor primi, în schimb, o brăţară de acces, ce nu le va limita intrarea/ieşirea în/din tribună pe parcursul evenimentului. Tragerea la sorţi a celor 15 câştigători se va face spre finalul reuniunii, în jurul orei 12.00, în faţa tribunei principale.