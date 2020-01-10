Nu e linişte la Petrolul! Veolia cere demiterea lui Marius Stan, după anunţul candidaturii acestuia la Primăria Galaţi!

Veolia aruncă, din nou, Petrolul în haos! Suporterii reacţionează

Marius Stan, preşedintele Petrolului Ploieşti, şi-a anunţat intenţia de a candida la funcţia de primar al municipiului Galaţi din partea unei formaţiuni noi apărute pe scena politică, ”Împreună pentru Moldova”.

Stan este prima persoană care îşi anunţă oficial candidatura, într-o conferinţă de presă, dar reîntoarcerea sa în politică nu a fost pe placut partenerului finanţator al Petrolului Ploieşti, oficialii Veolia solicitând demiterea preşedintelui Lupilor Galbeni.Într-un comunicat de presă, Veolia ameninţă, din nou, cu retragerea finanţării, în situaţia în care Marius Stan nu va fi demis. Singura problemă o reprezintă faptul că omul de fotbal are un contract pe...patru ani, iar demiterea ar însemna ca cei de la Veolia, sau mai degrabă de la Petrolul Ploieşti, să plătească o sumă uriaşă.Publicăm integral comunicatul Veolia România şi vom reveni cu mai multe amănunte sâmbătă, 11 ianuarie, deoarece la ora 12.00 va avea loc o şedinţă fulger a AGA de la Petrolul Ploieşti.

"Veolia România solicită demiterea domnului Marius Stan din funcția de președinte al clubului FC Petrolul Ploiești după aflarea din surse media a informației că acesta și-a lansat candidatura pentru obținerea unui al doilea mandat de primar al oraşului Galaţi.

Această situație este în conflict direct cu valorile și misiunea Veolia, care este apolitică, și încalcă fragrant termenii parteneriatului încheiat în vara 2017.

Prin parteneriatul cu Veolia, FC Petrolul Ploiești și-a propus reclădirea unui club puternic, care să reprezinte cu cinste comunitatea locală și să ajungă cât mai repede acolo unde îi este locul: în prim-planul fotbalului românesc, pe baza unei creşteri sănătoase şi a unui mod de lucru profesionist, fair-play și apolitic.

Onestitatea, responsabilitatea, solidaritatea, respectul, formează baza performanței pe care o așteptăm și o susținem din partea unui Președinte și a clubului pe care îl reprezintă.

De aceea, Partenerul finanțator a solicitat în regim de urgență întrunirea AGA a FC Petrolul Ploiești pentru revocarea domnului Marius Stan din funcția de președinte al clubului și stabilirea măsurilor necesare pentru următoarea perioadă. În caz contrar, Veolia România se va retrage din parteneriat."