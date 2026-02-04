Obiectivul pe care conducerea lui Inter i l-a trasat lui Chivu: „Suntem mândri să avem un antrenor precum el”
Obiectivul pe care conducerea lui Inter i l-a trasat lui Chivu: „Suntem mândri să avem un antrenor precum el”
Marotta a spus că misiunea lui Chivu la Inter este să întinerească echipă
Cristi Chivu (45 de ani) face o treabă excelentă la Inter, în Serie A, echipă pe care a preluat-o la începutul actualului sezon.
"Nerazzurrii" sunt primii în clasament, la cinci puncte de prima urmăritoare, AC Milan, iar conducerea clubului a dezvăluit obiectivul pe care i l-a trasat antrenorului român. Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, l-a lăudat pe Cristi Chivu.
Marotta a spus că misiunea lui Chivu la Inter este să întinerească echipă, primul 11 să aibă o medie de vârstă cât mai scăzută. Fostul căpitan al naţionalei României are experienţă în lucrul cu fotbaliştii tineri după ce a activat o bună perioadă de timp la juniorii Interului.
”Obiectivul nostru este să construim o echipă cu o medie de vârstă mai mică. Suntem mândri să avem un antrenor tânăr precum Chivu. Este o dovadă de curaj şi eficienţă managerială”, a spus Marotta pentru DAZN, citat de Tuttomercatoweb.
Citește și:
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
- 18:29 - Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League
- 09:36 - FCSB a învins Metaloglobus cu 4-1 și încă speră la play-off
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News