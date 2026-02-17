Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia
Test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia
Marți și miercuri se dispută meciurile din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, într-o rundă care propune dueluri spectaculoase și deplasări dificile pentru mai multe formații de top. Printre cele mai complicate misiuni se numără cea a lui Internazionale Milano, care va evolua pe terenul norvegienilor de la Bodø/Glimt.
???? Programul meciurilor – Prima manșă
Marți, 17 februarie
⏰ 19:45 – Galatasaray vs. Juventus
⏰ 22:00 – Benfica vs. Real Madrid
⏰ 22:00 – Borussia Dortmund vs. Atalanta
⏰ 22:00 – AS Monaco vs. Paris Saint-Germain
Miercuri, 18 februarie
⏰ 19:45 – Qarabağ FK vs. Newcastle United
⏰ 22:00 – Bodø/Glimt vs. Internazionale Milano
⏰ 22:00 – Club Brugge vs. Atletico Madrid
⏰ 22:00 – Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Meciurile din manșa a doua sunt programate pe 24 și 25 februarie, când se vor decide echipele calificate în optimile competiției.
✅ Echipe deja calificate în optimi
În faza optimilor de finală și-au asigurat deja prezența primele opt clasate din grupe:
FC Barcelona
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspur
Sporting CP
Manchester City
Arsenal
Bayern München
Play-off-ul promite dueluri intense, iar deplasarea Interului în Norvegia este considerată una dintre cele mai dificile provocări ale acestei runde.
