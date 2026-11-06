Raul Soare, puștiul-minune de la Petrolul! A marcat 12 goluri într-o săptămână
Raul Soare, Petrolul Ploiești
Raul Soare, elev la Liceul Mihai Viteazul din Ploiești, a marcat 12 goluri în două meciuri pentru juniorii Petrolului. Povestea tânărului atacant.
Academia Petrolul Ploiești ar putea avea în Raul Soare unul dintre viitorii atacanți importanți ai clubului. La doar 15 ani, tânărul fotbalist impresionează prin eficiența în fața porții: a înscris 12 goluri în două partide consecutive, disputate într-un interval de numai șapte zile.
Raul Soare este elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Ploiești și evoluează pentru formația U16 a Petrolului. Rezultatele sale recente îl transformă într-unul dintre cei mai promițători juniori ai clubului ploieștean.
Raul Soare, 12 goluri în două meciuri pentru Petrolul
Tânărul atacant a avut o săptămână excelentă în tricoul „lupilor galbeni”. În partida disputată împotriva formației Petrosport, câștigată de Petrolul cu scorul de 18-0, Raul Soare a înscris de cinci ori.
A urmat confruntarea din deplasare cu CSȘ Târgoviște, unde juniorii pregătiți de Laurențiu Tureac s-au impus din nou categoric, cu 10-0. De această dată, Soare a fost principalul marcator al echipei, reușind să înscrie de șapte ori.
Celelalte trei goluri ale Petrolului au fost marcate de Yannis Stan, autorul unei duble, și Bogdan Stoica.
Astfel, în numai două partide, Raul Soare a ajuns la un total de 12 goluri, o performanță remarcabilă pentru un fotbalist aflat încă la începutul carierei.
Cine este Raul Soare, elevul care impresionează la Academia Petrolul
Născut în anul 2011, Raul Soare evoluează la grupa U16 a Petrolului, deși din punct de vedere al vârstei ar putea juca și la categoria U15.
Performanțele sale nu se limitează însă la această grupă. Tânărul atacant a primit oportunitatea de a evolua și pentru echipa U17, iar în sezonul precedent a fost utilizat inclusiv la formația de tineret a clubului, pregătită de Daniel Movilă, coordonatorul Academiei Petrolul.
În prezent, Soare are 14 goluri marcate la categoria U16, confirmând forma foarte bună pe care o traversează.
Ce spune antrenorul despre viitorul atacant al Petrolului
Daniel Movilă, cel care l-a urmărit îndeaproape pe tânărul fotbalist, consideră că Raul Soare are calitățile necesare pentru a progresa și pentru a ajunge la un nivel important în fotbal.
Acesta îl descrie drept un atacant de careu, mobil și tehnic, cu execuții foarte bune.
„E atacant de careu, mobil, tehnic și cu execuții foarte bune! Dacă se ține de treabă are șanse să ajungă fotbalist. Drumul e lung, dar reușitele lui arată că Academia produce, grație talentului fotbaliștilor, dar și seriozității celor care îi pregătesc”, a transmis Daniel Movilă.
Petrolul continuă să promoveze tineri din propria academie
Raul Soare este unul dintre juniorii pe care clubul ploieștean îi urmărește în perspectiva unei eventuale promovări la nivel superior.
Un alt exemplu recent este Rareș Leescu, atacantul în vârstă de 17 ani care a reușit un hat-trick în partida câștigată de Petrolul cu Progresul Spartac, în Cupa României. Leescu a bifat deja apariții în SuperLiga și reprezintă un exemplu al traseului pe care îl pot urma tinerii formați în academia clubului.
Pentru Raul Soare, următoarea provocare este să confirme constanța arătată în competițiile juvenile. Cele 12 goluri marcate într-o săptămână reprezintă un început promițător, însă dezvoltarea sa va depinde în continuare de muncă, disciplină și evoluțiile din următoarele sezoane.
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