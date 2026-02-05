S-au pus în vânzare biletele rezervate suporterilor români pentru partida Turcia – România

E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că biletele rezervate suporterilor români pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.

Tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru CM, joi, 26 martie, ora 19:00. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Preţul unui tichet este de 145 RON, iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. Sunt disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români. Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP şi serie şi număr CI sau paşaport, număr de telefon şi adresă de email.

Procedura de cumpărare:

• Începând de vineri, 6 februarie, ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor.

• După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federaţia de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

• În aproximativ 5 zile, Federaţia de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate.

• Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă vor obţine biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.