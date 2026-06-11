Situație fără precedent pentru Cristiano Ronaldo înainte de CM 2026! Cifra care îi îngrijorează pe portughezi

Cristiano Ronaldo traversează un moment rar întâlnit în impresionanta sa carieră internațională. Cu doar câteva zile înainte de debutul Portugaliei la Cupa Mondială din 2026, starul lusitan se confruntă cu o statistică surprinzătoare: nu a marcat niciun gol pentru echipa națională în acest an.

Ajuns la 41 de ani și aflat la al șaselea Campionat Mondial din carieră, Ronaldo rămâne liderul incontestabil al Portugaliei, însă 2026 este primul an în care nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru reprezentativa țării sale.

Atacantul lui Al Nassr are în continuare un bilanț impresionant, cu 143 de goluri în 228 de meciuri pentru Portugalia, însă seceta actuală ridică semne de întrebare înaintea celui mai important turneu al anului.

În ultimul meci de pregătire înaintea debutului la Mondial, Portugalia a învins Nigeria cu 2-1, prin reușitele lui Pedro Neto și Francisco Conceicao. Ronaldo a fost titular, dar nu a reușit să își treacă numele pe tabelă și a fost înlocuit după 65 de minute.

De altfel, selecționerul Roberto Martinez a sugerat recent că statutul de titular al lui CR7 nu mai este garantat. Tehnicianul a explicat că deciziile vor fi luate exclusiv în funcție de forma sportivă și de nevoile echipei, indiferent de numele jucătorului.

Martinez a subliniat că experiența lui Ronaldo rămâne extrem de importantă pentru vestiar, însă a lăsat să se înțeleagă că veteranul portughez ar putea avea un rol diferit față de turneele precedente.

Pentru Ronaldo, anul de referință la națională rămâne 2022, când a înscris de 12 ori și a contribuit la parcursul Portugaliei până în fazele eliminatorii ale competițiilor majore.

În ciuda cifrelor neobișnuite din acest an, portughezii speră că golurile lui Cristiano vor veni exact atunci când echipa va avea cea mai mare nevoie de ele, la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.