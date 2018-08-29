Start în Cupa României pentru Petrolul Ploiești! Prima oprire, la CS Tunari

Petrolul debutează, astăzi, în ediţia 2018-2019 a Cupei României, luând startul din faza a patra naţională a competiţiei. „Lupii” vor juca pe terenul formaţiei de eşalon trei CS Tunari, partida urmând să înceapă la ora 17.30.

Evident, obiectivul echipei lui Leo Grozavu este unul singur, victoria, ploieştenii având în plan, pentru acest sezon, şi un parcurs cât mai îndelungat în competiţie KO. Petroliştii au intrat de ieri în cantonament, semn că tratează cu maximă atenţie şi această confruntare, iar contra ilfovenilor este de aşteptat să-şi facă reintrarea şi Paul Antoche, cel care, după ce a ratat debutul actualei stagiuni din cauza unei accidentări, este, acum, refăcut complet.Partida de astăzi se va juca pe stadionul din Tunari, iar accesul publicului va fi gratuit, urmând să se facă pe baza unor bilete cu valoare zero ce vor fi emise la faţa locului. Accesul spectatorilor ploieşteni se va face pe intrarea dinspre Strada Parcului.Întâlnirea de astăzi va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Marius Naidin (Piteşti) – Marin Nicuşor (Suseni-Argeş) şi Cristian Cosmescu (Piteşti).Vă reamintim că, după această confruntare, „lupii” vor avea parte de o pauză competiţională ceva mai lungă, în condiţiile în care meciul programat la finalul acestei săptămâni, cu Chindia Târgovişte, a fost amânat pentru data de 12 septembrie.