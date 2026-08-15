Superliga: FC Argeş - Farul Constanţa 1-1

Echipa piteşteană FC Argeş a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea constănţeană Farul, în etapa a cincea din Superligă.
Meciul de la Mioveni a început cu şase minute întârziere, din cauza unui steag al galeriei gazdelor, steag care obtura o cameră VAR.
În minutul 15 Dican a fost la un pas să primească roşu, după o fază în care arbitrul i-a acordat un galben, dar a fost chemat de VAR să revadă faza. George Găman a rămas însă consecvent primei decizii şi Dican a rămas cu un cartonaş galben.
Piteştenii au deschis scorul în minutul 18, dintr-o lovitură liberă executată de Robert Moldoveanu şi deviată uşor de zidul oaspeţilor. Însă constănţenii au egalat după numai patru minute, prin Radaslavescu, iar în minutul 29 au fost aproape de gol la şutul lui Sylvestre.
În partea secundă, portarul Căbuz a respins mingea şutată de Doicaru, în minutul 54, intervenind şi la şutul lui Radaslavescu, din minutul 64.
S-a încheiat, în cele din urmă, 1-1 şi FC Argeş rămâne lider, deocamdată, cu 10 puncte, în vreme ce Farul e a cincea, cu 8 puncte.
FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Tofan – Rădescu (S. Balaure 46), Rober Sierra, Raţă (Alagbe 66) – Luvambo, Y. Pîrvu (Dulcea 66), R. Moldoveanu (Micovschi 80). ANTRENOR: Bogdan Andone
FARUL: R. Munteanu – Bouzamoucha (Larie 72), Dican, Gustavo Marins – Sîrbu (L. Banu 66), Njike, Ahlinvi, Ţicu – Sylvestre (Vojtus 71), Doicaru (R. Tănasă 90), Radaslavescu (N. Popescu 89). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău
Cartonaşe galbene: Raţă 37 / Dican 15
Arbitri: George Găman - Cosmin Bojan, Daniel Ilinca
Arbitri VAR: Sorin Costreie - Daniel Mitruţi