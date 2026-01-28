Tenis: Novak Djokovic, în semifinale la Australian Open după abandonul lui Lorenzo Musetti

Djokovic, beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat miercuri în semifinale la Australian Open, profitând de abandonul adversarului său, italianul Lorenzo Musetti (locul 5 ATP), care a acuzat probleme la coapsa dreaptă și s-a retras de pe teren, în momentul în care conducea cu 2-0 la seturi, informează AFP.



'Nu știu ce să spun... Sunt cu adevărat dezamăgit pentru el, deoarece a fost mai bun decât mine astăzi și mă pregăteam să plec acasă', a comentat Djokovic, care a pierdut primele două seturi (4-6, 3-6), dar conducea cu 3-1 în setul al treilea, în momentul în care italianul a aruncat prosopul.



'Ar fi trebuit să câștige, fără nicio îndoială. Am avut multă șansă că m-am calificat astăzi', a adăugat sârbul, care a acuzat la rândul său o problemă la piciorul drept.



Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik în optimile de finală.



Fostul lider al clasamentului ATP, care luptă câștigarea celui de-al 25-lea său titlu de Mare Șlem și al unsprezecelea la Australian Open, îl va înfrunta vineri, în semifinale, pe învingătorul partidei dintre italianul Jannik Sinner, deținătorul trofeului, și americanul Ben Shelton.

AGERPRES