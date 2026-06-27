„Trofeul Mihai Leu”. Spectacol de drone în memoria lui Mihai Leu, la startul super rally

Publicat 27 iun. 2026, 14:09 Actualizat 27 iun. 2026, 14:11

Piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv din România vor concura în acest weekend pe un traseu urban amenajat în centrul municipiului Hunedoara, cu ocazia celei de-a doua ediții a Trofeului Mihai Leu. Competiția va conta ca etapa 2 din Campionatul Național de Super Rally (CNSR).

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