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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Champions League! Duel cu campioana Belarusului

Universitatea Craiova

Universitatea Craiova

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 21:00

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din primul tur preliminar al UEFA Champions League, după tragerea la sorți organizată de forul european. Campioana României va înfrunta formația ML Vitebsk, câștigătoarea titlului din Belarus.

Echipa pregătită de Filipe Coelho începe astfel aventura europeană după un sezon istoric, în care a cucerit primul titlu din era Mihai Rotaru, terminând play-off-ul cu un avans de patru puncte față de Universitatea Cluj.

Programul este deja stabilit. Prima manșă a dublei se va disputa pe 7 sau 8 iulie, în deplasare, în timp ce returul este programat pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe 14 sau 15 iulie.

Adversara oltenilor vine după un sezon excelent în Belarus. ML Vitebsk a reușit să câștige campionatul în 2025, devansând favorita Dinamo Minsk cu cinci puncte în clasamentul final.

Din cauza restricțiilor impuse de UEFA cluburilor din Belarus în contextul războiului din Ucraina, partida tur nu se va disputa pe terenul formației din Vitebsk, ci pe teren neutru, în Ungaria.

Universitatea Craiova pornește cu obiectivul clar de a trece de primul obstacol european și de a continua parcursul către fazele superioare ale competiției, unde miza financiară și sportivă este una uriașă.

Pentru olteni, calificarea în turul următor ar reprezenta un pas important în tentativa de a ajunge cât mai aproape de grupele UEFA Champions League și de a confirma progresul din ultimii ani.

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