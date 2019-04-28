VIDEO Umilitor! Jucătorii Petrolului obligați de suporteri să renunțe la tricouri: ”Nu le meritați!”

Petrolul a fost umilită, sâmbătă, pe teren propriu de Daco Getica. Lupii Galbeni au pierdut cu 1-3 și au ratat șansa de a se apropia la un singur punct de U Cluj, echipă aflată pe locul de baraj pentru promovarea în prima ligă.

După fluierul final, jucătorii lui Gheorghe Mulţescu au fost chemaţi de cele două galerii, certaţi şi obligaţi să-şi predea tricourile de joc.

”Nu meritaţi, la Petrolul să jucaţi”

şi

”Ruşine! Ruşine”

s-a auzit din tribune la adresa lui Marinescu şi compania, mulţi dintre ei părăsind gazonul cu ochii în lacrimi, în huiduieli asurzitoare."

Ole, ole, mulţumim Petrolule

", s-a scandat ironic pe finalul partidei cu Daco-Getica.Dintre jucători, Mirel Bolboaşă (29 de ani) a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe teren. Portarul spune că nu se mai poate oferi nicio scuză, că vina aparţine în totalitate lor şi că după acest eşec s-a încheiat un drum, un ciclu şi că trebuie să se tragă linie.

”Vă daţi seama că nu avem cuvinte. Pur şi simplu, de data asta nu mai putem să explicăm. Nu avem nicio scuză. Vina ne aparţine în totalitate. Din punctul meu de vedere, cu meciul de astăzi poate s-a încheiat un drum şi un ciclu. Pentru că terminasem iarna, luna decembrie, la un punct de primul loc. Să ne facem analiza fiecare şi să vedem de făcut pe mai departe”

, a spus, foarte afectat, Bolboaşă, care în acest sezon a evoluat în doar şase meciuri, mult timp neprinzând nici măcar lotul de 18.

”Cu amatori nu se poate face performanţă. Aduceţi profesionişti care să facă o echipă şi care nu ascultă, nu pleacă urechea la impresari”

, a fost una dintre reacţiile suporterilor la finalul meciului, cu referire la conducerea clubului.După 32 de etape, cu şase runde înainte de finalul sezonului, Petrolul ocupă locul 5 în clasamentului Ligii 2, cu 62 de puncte, la 11 sub liderul Clinceni, opt de Chindia, patru de ”U” Cluj şi unul de Snagov. Primele două clasate promovează direct, iar a treia merge la baraj.Etapa următoare, Petrolul joacă sâmbătă, de la ora 15:30, la Constanţa, cu SSC Farul, altă echipă care luptă pentru evitarea retrogradării.

