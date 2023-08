Tatăl Robertei, fata ucisă de Vlad Pascu in accident, a făcut declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus. Bărbatul spune că se teme pentru familia lui și că se gândește chiar să părăsească țara. Parintele studentei crede că familia Pascu are legături strânse cu poliția și că el se luptă în zadar pentru dreptate.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, tatăl fetei ucise de Vlad Pascu a spus trăiește cu frica de a nu o pierde acum și pe a doua fiică. „Avem o familie de mers mai departe. Nu vreau să o pierd și pe a doua fiică.” a spus tatăl Robertei. Cătălin Dragomir a spus că nu are încredere în oamenii legii, ba chiar consideră că polițiștii sunt mână în mână cu mafioții: Mașina drogatului Vlad Pascu, surprinsă de camere înainte de tragedie – Imaginile care confirmă că nu era singur „Eu îi numesc mafioți și pe polițiști. Da? Ca să ne lămurim. Inclusiv poliția. Sunt toți mână în mână. Nu am primit amenințări, dar mă aștept. Vă dați seama că dacă primesc amenințare, ies și spun. Și poate chiar mă gândesc să plec din țară”, a mai spus părintele îndurerat. Tatăl Robertei și-a motivat o eventuală plecare din țară prin faptul că se simte ca și când s-ar lupta în zadar pentru dreptate: „Încercăm să ne intrăm în normal, după tot ce s-a întâmplat. Cu cine mă lupt eu?! Cu nimeni mă lupt. De aia, domnilor din conducerea țării, plecăm din țară. Pentru că ne este teamă, nu pentru bani, nu pentru un trai mai bun. Nu ne simțim apărați. De nimeni”, a mai spus tatăl studentei ucise în accident. Realitatea Plus: Cele 50 de minute de înregistrări din momentul accidentului teribil de la 2 Mai