Fănel Bogos: „Am ajuns și la Ciucă și la Ciolacu, în birou, la Guvern, când erau premieri” LIVE TEXT
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Dezvăluiri bombă la emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus. Omul de afaceri Fănel Bogoș a detaliat modul în care a ajuns la vârful politicii românești, susținând că fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost intermediarul care i-a deschis ușa cabinetului fostului prim-ministru Nicolae Ciucă, deși vorbise cu acesta la telefon doar de două ori.
UPDATE Vă spun dumneavoastră, nu aveau nicio obligație. De fapt, ei și-au manifestat obligația pe care o are orice politician de a vedea care sunt problemele în teren unde activează. Eu nici nu i-am cunoscut până când nu am avut probleme. Și de a scoate la iveală problemele care sunt, pentru că, nu zic din urmă, dintotdeauna asta este menirea. Politicianul vine în teren să-ți vadă dorința, să-ți dea speranța că te va ajuta și chiar să te ajute.
BOGOS: LA CIOLACU AM FOST DE DOUĂ ORI, IAR LA FLORIN BARBU DE TREI ORI
— Vreau să vă întreb ceva. Totuși, în Vaslui mai sunt și alte partide reprezentate: și PSD, și AUR, și poate și USR... De ce doar cei de la PNL au fost interesați de povestea dumneavoastră?
— Nu neapărat cei de la PNL. Domnul Barbu, venind în zonă și neștiind care sunt lucrurile, a fost în zona Vaslui pentru a reface organizația — din ce mi-a spus dumnealui —, organizația PNL Vaslui, că este praf, că trebuie refăcută organizația și...
— Adică domnul Barbu, împreună cu doamna Trăilă, au venit acolo după decapitarea domnului Nelu Tătaru.
— Da. Dar doamna Trăilă, nu. Pe doamna Trăilă n-am văzut-o niciodată. Am înțeles în seara asta că a candidat pe listele Parlamentului.
— Păi i-am văzut eu că dansau cu cei de la PNL Vaslui acolo.
— Păcat că n-am fost și eu, că mie îmi place dansul.
— Am văzut că vă place să și cântați.
— Așa m-am învățat...
— Domnule Bogoș, vă întreb altceva. De ce a trebuit să mergeți la domnul Bolojan? Pentru că în situația dumneavoastră poate mai sunt foarte mulți oameni de afaceri care n-au posibilitatea să acceseze intrarea la prim-ministru. De ce ați apelat la domnul Barbu și nu ați folosit traseul logic, legal și corect, să faceți o solicitare la Cancelaria Prim-Ministrului ca să fiți primit?
— Am fost și când era domnul Ciucă premier și am fost primit.
— Să știți că l-am căutat pe domnul Ciucă și l-am întrebat dacă vă cunoaște, dar nu mi-a răspuns.
— Așa... Deci la domnul Ciucă am fost pur și simplu în campania electorală, ca cetățean al României.
— Cum ați ajuns? Unde v-a primit domnul Ciucă?
— Domnul Ciucă mi-a spus să vin la Guvern, după care și-a modificat programul și m-a chemat la...
— Dar cum ați ajuns să vorbiți cu domnul Ciucă? Că asta-i întrebarea, că nu orice om de afaceri are acces să vorbescă cu primul-ministru al României.
— L-am rugat atunci pe domnul Nelu Tătaru să intervină. Deci prin domnul Nelu Tătaru am ajuns atunci la domnul Ciucă. Deși, cu siguranță, un telefon cu domnul Nelu Tătaru era a doua oară când vorbeam la telefon.
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— Așa.
— Am fost și la domnul Ciolacu de două ori.
— Când ați fost la domnul Ciolacu?
— Când eram în campanie electorală, nu mai știu exact.
— Unde ați fost?
— Am fost la Guvern acolo.
— Păi eu am vorbit cu domnul Ciolacu și mi-a spus că nu vă cunoaște și că nu s-a întâlnit niciodată cu dumneavoastră.
— Să-i aduc aminte...
— Să o rog frumos pe Alina să-l sune pe domnul Ciolacu... Domnul Ciolacu nu-și amintește să vă fi întâlnit vreodată.
— Pot să spun cine m-a dus la el. Prima dată m-a dus domnul Dan Botănoiu, pe care îl cunoșteam de mai mulți ani.
— Domnul Botănoiu care a fost la Ministerul Agriculturii?
— Da, da. Daniel Botănoiu. Și a doua oară m-a dus un cumătru de-al meu, pe care îl cheamă Radu Antohi.
— Cumătru de-al dumneavoastră? Ce înseamnă cumătru?
— Adică mi-a botezat copilul.
— Am înțeles. Să-l sunați, vă rog, pe domnul Ciolacu, pentru că dânsul spune că nu-l cunoaște pe domnul Bogoș.
— Domnule, am fost și la Ministerul Agriculturii de trei ori.
— La care Minister al Agriculturii?
— La domnul Florin Barbu. Am fost cu domnul...
— Dar la ceilalți politicieni din județul Vaslui v-ați dus?
— La toți.
— Păi spuneți-i.
— La domnul Solomon... adică PSD. La domnul Popica.
— Cine-i domnul Popica?
— Fostul prefect, tot de la PSD. Am fost și la domnul primar Ciupilan de la Huși. Știam că și el îmi este cumătru — am cununat aceeași familie de tineri împreună, am fost noi nași — și i-am zis: „Băi, cumătre, se fac niște abuzuri foarte mari. Știu că tu ții pe cineva în spate”. Și a zis că nu, că nu-i adevărat. Am fost la el de vreo trei-patru ori.
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— De la ce partid este domnul Ciupilan?
— Tot de la PSD. Înainte de a mă lua... m-au luat miercuri, iar eu miercuri trebuia să mă duc să mă întâlnesc cu el și cu domnul Ponea la Huși, să vedem care sunt nemulțumirile domnului Ponea. Dumnealui știa, mi-a spus că...
— Am fost anchetat de opt ori de DNA.
— Din ce motiv? Păi din ce motiv și în ce an?
— Păi am fost anchetat de vreo 15 ani. Cred că de când a apărut DNA-ul m-au anchetat de mai multe ori. Da, am fost anchetat de mai multe ori pentru fapte de corupție, de evaziune fiscală... chiar și acel dosar. Eu vreau să vă spun ca și...
— Stați un pic, stați un pic, că nu am oprit seria întrebărilor, ca să zic așa, pentru că eu am cercetat și am văzut că totuși ați mai fost arestat o dată — sigur, pentru că v-ați ucis calul. Dar ați mai fost arestat o dată. De ce v-ați ucis calul?
— Calul nu l-am ucis. Uciderea este una, sacrificarea de necesitate este altceva. Iar acel cal l-am cumpărat, îmi plăcea foarte mult. Și acum am în curte, cred că vreo zece cai și doi mânji, i-am dat poze colegei dumneavoastră.
— Și de ce v-au arestat, domnule?
— Acel armăsar... deci eu, în 2004, cineva mi-a adus acel armăsar foarte frumos. Știa că țin la animalele frumoase, cu prezență, pentru că pe mine calul m-a scos din sărăcie. Deci eu cu calul... și am analizat istoria calului: cei care au mers cu caii și în agricultură, și în războaie, au câștigat războaiele; cei care au mers cu boii, au pierdut războaiele.
— Ați mai avut un dosar penal și ați mai fost acuzat și atunci cu fosta șefă de la DSV Bacău.
— Da.
— Cum o cheamă pe doamnă?
— Doamna Carmen Carleta Bodea.
— Care a și fost condamnată pentru că a fost acuzată că v-a favorizat la Bacău.
— Da. Cât vreți dumneavoastră, vă pot prezenta...
— Doamna Bodea este angajată la dumneavoastră?
— Da, este angajată la mine de doi ani de zile, după ce a ieșit din pușcărie. Mi-a fost colegă, era mai mare cu un an decât mine, trebuia să vină la ziua mea și pur și simplu mi-a cerut bani împrumut. Și i-am dat în birou... i-am dat, cucoană: „Ia bani, că n-am voie să dau bani împrumut”. I-am zis: „Poftim aici 3.000 de lei și încă 1.500 de lei” — atât erau cei 1.000 de euro pe care mi-i cerea. „Ți-i trimit prin un agent de vânzări săptămâna viitoare.”
— Din ce descriați dumneavoastră, domnule Bogoș, problemele dumneavoastră sunt de mult înainte...
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— ...aceste lucruri legate de trecutul dumneavoastră.
— Nu cred. Adică nu știu, probabil...
— Păi, dar un prim-ministru se întâlnește așa cu cineva fără să știe cu cine se întâlnește? Adică a mers doar pe încredere... și domnul Ciucă, și domnul Ciolacu? Dacă spuneți... văd că nu răspunde domnul Ciolacu. Eu am vorbit și mi-a spus... mai sunați-l pe domnul Ciolacu, că poate totuși răspunde. Totuși, un prim-ministru se întâlnește cu un om de afaceri... Cât ați stat cu domnul Bolojan?
— Un sfert de oră. Nici nu ne-am așezat jos, am discutat din picioare. Pentru că eram atât de... și sunt în continuare, pentru că abuzurile nu s-au oprit nici acum. Eu la ora asta, v-am spus...
— Dar dumneavoastră ați fost în conflict așa, cu primarul de la Banca?
— Nu sunt în conflict cu primarul de la Banca. Este fostul meu medic veterinar, pus în funcție de mine, l-am pus în funcție. A fost ajutat la alegeri de mine, acum 20 și ceva de ani.
— Cum l-ați ajutat?
— Păi, era fostul meu medic veterinar. Am mers prin comună din casă în casă, am vaccinat păsări, vaci, oi, porci, ce aveau. Aveam o notorietate foarte bună, făceam cezariene, intervenții, mă duceam la oameni... Și spuneam că vreau să-mi depun candidatura eu, în 2020. Iar oamenii spuneau: „Domnul doctor, eu n-am văzut vacă cu perfuzie până acum și cezariană... Mie nu-mi trebuie primar, mie îmi trebuie doctor, așa că eu nu te votez!”. Și m-am dus și mi-am rupt toate afișele singur și l-am propus pe dumnealui.
— În anii aceștia, ați dat bani la partide în campaniile electorale pentru a vă asigura liniștea?
— Câți bani am dat la partide, cu atâția să rămân pentru toată viața mea! Adică n-am dat niciodată. Dacă am dat un leu vreodată, dacă am dat vreun... niciodată n-am dat! Le-am organizat... dacă voiau să facă o întâlnire la restaurant la mine, dacă voiau să facă o întâlnire să arate investițiile care se fac...
— Deci i-ați ajutat indirect.
— Indirect, da.
— Ce partide?
— Păi toți care au venit: și PSD-ul, și toți care veneau și voiau...
— Nu, spuneți ce partide, că sunt multe partide.
— PSD-ul, PNL-ul... când era PNȚCD-ul.
— PNȚCD-ul e prea vechi, da.
— Când a venit Victor Ciorbea, cu sabia jos...
— Așa: PSD, PNL...
— USR-ul a venit tangențial, doar cu un coleg de muncă care era la USR și voia să se laude și el. Adică, din noroc sau din ghinion, muncesc de dimineață până seara, știe toată lumea. Sunt, cred, singurul producător care a ajuns la nivelul ăsta fără să cumpere foste avicole. Am cumpărat doar foste CAP-uri sau terenuri și am făcut construcții noi. Adică Agricola Internațional, de exemplu, sau Agrilex, sau Transavia — ca să dau exemple din provincie — sunt firme care au luat o infrastructură gata făcută, foste avicole. Eu am cumpărat ce a rămas din insolvențe, din faliment, am muncit, am dormit prin ferme cu puii, cu vacile, cu caprele...
— Nu v-ați certat și cu localnicii de acolo? I-ați cumpărat, dar sunt deranjați de mirosul dumneavoastră. Ați spus că s-au născut cu flori în gură și îi deranjează mirosul.
— Nu, mai glumesc. Sunt într-adevăr și ironic câteodată, dar nu se poate să produci undeva, să produci mâncare, și să nu miroasă. Dacă observați dumneavoastră, te culci spălat, îmbrăcat, aranjat în cameră, iar a doua zi când ieși pe hol și intri înapoi în cameră, ți se pare că miroase, deși ești spălat.
— Asta am văzut din poveștile dumneavoastră, când vă spălați cu zer pe mâini când vă trimitea tata să vindeți brânză și fugeau toți din tren de dumneavoastră...
— Nu cu zer, că zerul nu pute.
— Dar cu ce?
— Mă spălam cu apă pe care o aveam acolo, dar pentru că dormeam la stână, puteam să am mama dușului, trebuia să treacă o săptămână ca să dispară mirosul. Și când urcam în tren, în cinci minute rămâneam singur. La facultate la Iași, dacă întârzia trenul și nu aveam timp să fac duș înainte de cursuri, în jurul meu rămânea un gol uriaș. Nu venea niciun coleg lângă mine. Asta pentru că în fiecare dimineață mă trezeam la patru, mulgeam oile și plecam cu trenul de cinci...
— Sunteți un personaj, domnule Bogoș! Eu n-am mai auzit până acum de botez cu 99 de nași.
— I-am arătat și domnului Simion! După ce i-am arătat cumătria mea cu 99 de cumetri, s-a hotărât să o facă și el pe a lui.
— Cum i-ați arătat, domnule?
— M-am întâlnit accidental la sediul de la „Țara Mea” cu domnul Voiculescu, cu care am lucrat foarte mult și foarte bine. M-am întâlnit cu Simion acolo, m-a chemat... eram pe hol și a vrut să-mi facă cunoștință cu Simion. Mi-a făcut cunoștință cu Simion.
— Domnul Voiculescu este un partener de afaceri, probabil... tot din sistem, pentru că „Țara Mea”... Ce-i asta, „Țara Mea”?
— „Țara Mea” este un brand național făcut împreună cu Kaufland. Am invested, am crescut pentru a aduna o cooperativă agricolă, putem discuta...
— Dar domnul Simion, fiind din partidul de opoziție care luptă împotriva tuturor abuzurilor, nu v-ați dus la el cu aceste probleme pe care le întâmpinați? Că eu m-aș fi așteptat mai degrabă să mergeți la opoziție decât la Bolojan.
— De la doctoratul de acolo... că eu îi zic doctorat, fiindcă dacă aș sta să socotesc câte zile am fost efectiv la școală, așa cum mă vedeți, n-am terminat 12 clase! Pentru că, în zilele în care trebuia să merg, venea tata și spunea: „Băi, a plecat omul de la oi, trebuie să te duci cu oile!”. Și fugeam și mă duceam cu oile. Și nu mă lăsa să iau cartea cu mine pe deal, că găseau oamenii hârtiile prin capetele de pământ și știa tata că eu eram 'scăpăros'...
— Vreau să vă arăt niște imagini pe care eu le-am primit și să-mi spuneți dacă sunt de la fermele dumneavoastră.
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— Păi și depozitul e așa, pe câmp, în aer liber?
— Depozitul este o platformă betonată cu adâncime de un metru jumătate în care... uitați, da.
— Păi și așa, în aer liber, adică cu resturi animale și...?
— Uitați-vă că iese beton jos, da? Construcția trebuie să mai vină încă 20 de metri încoace.
— Păi și de ce nu vine?
— Păi uitați că sunt construite! Le-am pus pe beton, dar ea funcționează, înțelegeți, fără să fie autorizată. Nu este autorizată de DSV pentru că nu vrea cumătrul... Dar a vrut să vină la...
— Stați un pic, stați un pic. Cine e, domnule, cumătrul?
— Cumătrul este domnul director de la DSV Vaslui, fost vicepreședinte, Mihai Ponea.
— Adică cum e cumătru?
— Mi-a botezat fetița în 2023, care are 14 ani.
— Și de ce vă ceartă?
— Pentru că domnul... nu pot să-i zic „domnul”, pentru că eu sunt credincios, da? Eu am consolidat mai multe biserici, am ridicat o biserică din nou când mi-a venit barza și m-a botezat cumătrul. Mi-am făcut restaurantul și biserica într-un singur an. Biserica de acolo, la preotul care a fost cu scandalul de la Pungești cu gazele de șist.
— Așa. Întrebarea mea este: domnule Ponea, de ce nu suntem în legalitate? Adică dacă ar arăta lucrurile astea... înțeleg că erau la fel ca de la ferma de vaci. Acum sunt de la stația de compost.
— De la stația de compost, da.
— Dar de ce nu sunteți în legalitate?
— Da, v-am spus. Este platformă betonată dedesubt, iar pentru a face acel compost trebuie să faci o prefermentare, adică să le pui la o umiditate de 70-75%. Când faci acest compost se pot băga resturile... de aceea este condiție de eco-condiționalitate: să nu mai ardem cadavrele, ci să le tocăm.
— Vreau să vă uitați în ochii mei.
— Da.
— Nu considerați că sunteți în regulă cu absolut tot acum? La momentul ăsta?
— La momentul ăsta, da. Așa era pentru că nu puteam duce în câmp, fiind iarnă și ninsorile mari. Dar i-am dat colegei dumneavoastră neregulile pe care le are cumătrul. Băi, eu sunt parfum față de el! Dacă m-ar controla un om corect...
— Domnule Bogoș, emisiunea mea nu este despre dumneavoastră și nici despre cumătrul dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră v-ați dus și ați bătut la ușa domnului Bolojan de mână cu domnul Barbu de la PNL și cu doamna Trăilă.
— N-am bătut cu doamna Trăilă. Cu doamna Trăilă am bătut separat.
— Așa este, da.
— Tot la fel, cu domnul Barbu. I-am explicat că știu care sunt traseele — fiind medic veterinar —, știu care sunt drumurile de urmat și aș vrea să ajung la SGG, pentru că SGG-ul coordonează DSV-ul.
— SGG-ul poate să pună sau să schimbe șefi de la DSV...
— Nu, poate să le atragă atenția. V-am spus încă o dată și vă repet...
— Da, dar știți că asta este trafic de influență? De ce să fie? Păi cum să vă duceți să-i spuneți unui șef de la SGG ce să facă la un...?
— Păi nu i-am spus ce să facă! I-am spus ce îmi făceau mie, nu i-am spus ce să facă.
— Ce v-a spus doamna Trăilă?
— Doamna Trăilă a spus că o să se intereseze, să vadă care este adevărul și atât. Am plecat, iar a doua zi au venit controale prin care mi-au mutat autorizația la Galați... au venit controale în Galați. Cum explicați că în șase județe în care am puncte de lucru, în trei sunt corect și în trei sunt incorect? Cum am crescut până acum, până când...
— Deci dumneavoastră, dacă vreți să știți traseul simplu, este simplu.
— Cumătrul a venit la mine să-i dau bani în permanență, l-am ajutat! Când a prins prilejul, să zicem... l-am ajutat să-și facă investiție într-o tipografie, l-am ajutat să-și facă...
— Aveți mulți cumetri. Am văzut că la un botez ați avut 99. Despre care dintre cumetri vorbiți?
— Despre domnul Ponea. Eu vorbesc acum de domnul Ponea.
— Aveți o chestiune personală cu domnul Ponea? Că așa pare.
— Nu eu am o chestiune personală cu dumnealui, dumnealui are cu mine.
— Atunci vă întreb altfel: dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, de ce nu v-ați dus să faceți denunț la DNA împotriva domnului Ponea?
— Am fost la DNA împotriva domnului Ponea în aprilie 2025! Când deja domnul Ponea făcuse... domnul Ponea făcuse în aprilie 2024 denunț pe numele lui Dan Marian, fost viceprefect de Vaslui, că face trafic de influență la primarul de la Banca ca să-mi dea mie teren. Iar eu, de când a intrat primarul actual — susținut de mine, este adevărat —, la un moment dat a venit la mine și a spus că dacă mai dăm un 'buf', el iese la pensie. Și i-am explicat: „Domn primar, nu...”. Adică să-l mai ajut o dată, pentru că în zona aceea am 500-600 de angajați. Să-l ajut, da. Și a spus: „Băi, eu nu te ajut!”. Dar oamenii cred că trebuie să voteze pe cine vor ei.
— Da, dar oamenii, pentru că i-ați ajutat, au încredere. Sunteți crescut acolo, să știți că nu vreau să mă laud, dar... Mai sunt oameni în județ, în alte instituții, care sunt ajutați de dumneavoastră?
— Da! Primarii din comunele unde am sau nu am ferme, primarii din comunele unde m-am întâlnit la nunți, la ședințe de dezvoltare, la Direcția Agricolă, tot felul de investitori la Camera de Comerț... Și care mi-au cerut să-i ajut, de exemplu la zilele comunei: să le dau niște brânză proaspătă sau niște carne de pui — 60-80 de pulpe, 20 de piepți, 3 kilograme de brânză... Dacă asta este șpagă, înseamnă că într-adevăr sunt vinovat.
— Spuneți că ați ajutat și partidele cu organizarea unor evenimente. Dumneavoastră plăteați evenimentele respective?
— Ca să fac o masă pentru 10 oameni... adică îmi fac meseria mea de bază: sunt băier fără 'b', da? După mine, fac cea mai bună pastramă, iar brânza maturată pe care o am, când le-am dat-o italienilor, au spus că nu se poate să se facă asemenea produse în România!
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— ...Singurul, la vremea aceea era singurul cadru SRI pe care îl cunoșteam. În rest, nu am cunoscut niciun cadru SRI.
— Cum a ajuns la dumneavoastră?
— La mine a ajuns cu o delegație din Israel, pentru ouă și carne.
— Așa.
— Și l-am întrebat: „Dumneavoastră cine sunteți?”. Iar domnul mi-a explicat că are firmă de management, că are oameni pregătiți, că are una, alta... Într-adevăr...
— Cine v-a recomandat această delegație?
— Această delegație mi-a recomandat-o, prin Bio România, domnul doctor Marian Ciocan. Pentru că israelienii, știm, sunt mai pretențioși.
— Și cum ați ajuns să lucrați cu aceștia?
— În momentul în care oamenii mi-au cerut... Am stat la masă de mai multe ori. Două zile au rămas la noi acolo, au plecat în Moldova și s-au întors înapoi. În momentul acela, după vreo o lună jumătate sau două, l-am întrebat: „Domnul colonel, am și eu o problemă, puteți să mă ascultați și pe mine?”. Și a spus da. A venit la București, s-a interesat și a spus că mie îmi trebuie un management, că de unul singur nu mai pot să fac față. Și el mi-a recomandat să vină cu firma lui, cu doi-trei angajați ai dumnealui, să facă management pe bune. A venit de două ori cu patru oameni, mi-a mai trimis al cincilea om să-i prezint firma, după care, în aprilie...
— V-a spus că lucra la SRI?
— Da, mi-a spus că a lucrat la SRI.
— Vi s-a părut interesant?
— Mi s-a părut interesant! Și în aprilie 2024 a venit la mine și mi-a spus: „Trebuie să dispar de pe piață, că până în toamnă te arestează!”. Asta mi-a spus domnul acesta de la SRI.
— Da, da. Dar de unde știa?
— Mi-a spus că s-a deschis un dosar foarte greu împotriva mea. Iar eu atunci i-am spus... i-am dat o replică urâtă și i-am spus: „Domnule, dacă consideri că ai negociat prost ceva cu mine și că trebuie să reloci trei oameni — din care un manager, un contabil-șef și un medic veterinar...”. Mi-a prezentat-o aici, în București, pe doamna doctor — îi uitasi numele, Căminișteanu Silvia. După ce am discutat cu ea, i-am spus: „Nu te supăra pe mine, domnișoara este secunda corpului de control al ANSVSA-ului, dar din punctul meu de vedere era... adică nu putea să vină să coordoneze 10-15 medici cu experiență la mine”. Și am zis: „Nu știu ce o să facem cu doamna doctor, dar vreau să-i văd și pe ceilalți”.
— Le-ați dat niște bani?
— I-am dat niște bani.
— Câți bani i-ați dat?
— I-am dat 40.000 de euro.
— Ce v-a promis în schimbul acestei sume?
— În schimbul acestei sume mi-a promis că va reloca doi, trei sau patru oameni, în funcție de nevoi, pentru a pune pe picioare afacerea — ca să nu mai alerg eu ca nebunul, să nu mai dorm plecat de acasă, să nu mai pierd... că datorită afacerii mi-am distrus și căsniciile. Adică ajunsesem de... nu mai știam când ajung, când vin, când plec; mă trezeam la două noaptea, dormeam în mașină... Iar pentru mine...
— Ceiți domni despre care v-am întrebat, mai sunt și alte nume?
— Da, da, mi-a spus: domnul general Iana. Pe domnul general Iana nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, nu știu nimic despre el, l-am auzit doar în dosar.
— Doar din dosar?
— Doar din dosar.
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