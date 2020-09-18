11,13 tone de tutun confiscate de inspectorii antifraudă

De la începutul lunii septembrie, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, au confiscat 11.138 kg de tutun brut, provenit din Bulgaria.

Camionetele au fost sigilate la intrarea în România și monitorizate permanent pe timpul tranzitării teritoriului național. În actele aferente transporturilor erau precizați diferiți beneficiari din Polonia, Cehia sau Germania. Schimbul rapid de informații cu instituțiile din țările menționate și din Bulgaria au determinat inspectorii ANAF- Antifraudă să decidă confiscarea tutunului transportat și amendarea șoferilor, deoarece s-a dovedit că firmele declarate în acte fie nu existau, fie nu aveau legătură cu domeniul prelucrării tutunului. În cadrul acțiunii, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au beneficiat de colaborarea Poliției de Frontieră din toate punctele de trecere a frontierei.

Prin monitorizarea constantă a transportului și confiscarea celor 11,13 tone de tutun, inspectorii antifraudă fiscală au prevenit prejudicierea bugetului de stat cu cca 8,80 milioane de lei, reprezentând acciză și TVA, care ar fi fost cauzat dacă tutunul transformat în țigarete ar fi fost vândut pe piața neagră din România la un preț mediu de 18 lei/pachet.