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4 drumeți epuizați, recuperați cu elicopterul SMURD din zona muntelui Moraru

Foto: Facebook | ISU Prahova

Foto: Facebook | ISU Prahova

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 11:48
Sursărealitatea.net

Pentru acordarea asistenței medicale și sprijinirea operațiunii de salvare au fost alertate mai multe echipaje.

Un elicopter SMURD a fost mobilizat, duminică dimineață, pentru salvarea a 4 drumeți aflați în zona muntelui Moraru din Bușteni.

Recuperarea se va face prin troliere, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

La intervenție participă un echipaj SMURD de la Detașamentul Sinaia, o ambulanță pentru transportul personalului și al victimelor multiple de la Detașamentul Câmpina și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești.

În zonă a fost trimis și un echipaj de prim ajutor al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

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