A murit Mircea Coșea, profesor de economie, fost vice prim-ministru
A murit Mircea Coșea, profesor de economie, fost vice prim-ministru
Coșea a contribuit la punerea bazelor economiei de piață în România
Mircea Coșea, profesor doctor în economie, unul dintre cei mai cunoscuți economiști români, a murit.
Mircea Coșea a fost vice prim-ministru, deputat, membru al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, precum și președinte al Institutului Național de Administrație. A publicat manuale de economie, volume de studii economice, precum și numeroase articole în publicații românești și străine.
Mircea Cosea s-a născut în anul 1942, iar în perioada 1990-1997 a făcut parte din PSDR. În iunie 1997 a fondat împreună cu Theodor Melescanu și Iosif Boda partidul APR, care a fuzionat cu PNL în 2002. La 1 ianuarie 2007, Coșea a devenit membru al Parlamentului European din partea PNL.
În ianuarie 2007, Mircea Cosea a primit un verdict de poliție politică, după ce, în octombrie 2006, CNSAS stabilise că a fost ofițer acoperit al Securității. Coșea a negat colaborarea cu Securitatea și a contestat decizia CNSAS.
În martie 2007, Coșea a demisionat din PNL și a aderat la grupul parlamentar naționalist Identitate, Tradiție, Suveranitate, alături de deputații PRM în Parlamentul European. În februarie 2008, Mircea Cosea a intrat în PD-L.
Coșea a contribuit la punerea bazelor economiei de piață în România, prin crearea pieței de capital. A reprezentat România în negocierile cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional.
