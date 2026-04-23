Benzina urcă din nou peste 8 lei: primele scumpiri după seria de ieftiniri din ultimele săptămâni

După mai multe zile de scăderi consecutive, prețul benzinei a revenit joi peste pragul de 8 lei/litru în toate stațiile din Capitală, potrivit datelor oferite de aplicația Monitorul Prețurilor lansată de Consiliul Concurenței.

După o perioadă în care carburanții au început să se apropie de nivelurile de dinaintea izbucnirii războiului din Iran, marile lanțuri de benzinării au operat joi primele majorări de preț.

Dacă în urmă cu două zile benzina standard coborâse sub 8 lei/litru, joi dimineață acest prag a fost depășit în toate stațiile peco din București.

Conform datelor oficiale, un litru de benzină standard costă joi, 23 aprilie, între 8,18 lei (Lukoil) și 8,48 lei (Rompetrol). Motorina rămâne, deocamdată, sub 9 lei/litru, cu prețuri cuprinse între 8,52 lei (MOL) și 8,99 lei (SOCAR).

Marți, benzina ajunsese la 7,99 lei/litru în stațiile SOCAR, însă prețul a urcat joi la 8,19 lei/litru, marcând o creștere vizibilă într-un interval scurt.