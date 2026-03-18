Accident grav cu un TIR răsturnat pe A3 București – Ploiești, la km 35. Trafic restricționat pe ambele sensuri - FOTO

Un accident rutier s-a produs miercuri, pe autostrada A3 București – Ploiești, în dreptul localității Gruiu (km 35–36), după ce un TIR fără încărcătură a lovit separatoarele de beton și s-a răsturnat, blocând parțial traficul în ambele direcții.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, incidentul a fost cauzat de explozia unei anvelope a autocamionului, care se deplasa către Ploiești. În urma accidentului nu au rezultat victime, însă impactul a fost puternic, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil, afectând traficul pe ambele sensuri.

„Pe autostrada A 3 București – Ploiești, la kilometrul 35, în zona localității Gruiu, județul Ilfov, s-a produs o explozie asupra unei anvelope a unui autocamion (fără încărcătură), care se deplasa în direcția către Ploiești. Nu au rezultat victime. În urma evenimentului camionul s-a răsturnat pe carosabil, afectând ambele sensuri de mers. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale direcției către Ploiești și pe banda 2 a sensului către București, valorile de trafic fiind în creștere”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Polițiștii recomandă șoferilor prudență sporită la volan și folosirea rutelor alternative până la eliberarea carosabilului.