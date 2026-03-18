Accident grav cu un TIR răsturnat pe A3 București – Ploiești, la km 35. Trafic restricționat pe ambele sensuri - FOTO
Un accident rutier s-a produs miercuri, pe autostrada A3 București – Ploiești, în dreptul localității Gruiu (km 35–36), după ce un TIR fără încărcătură a lovit separatoarele de beton și s-a răsturnat, blocând parțial traficul în ambele direcții.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC, incidentul a fost cauzat de explozia unei anvelope a autocamionului, care se deplasa către Ploiești. În urma accidentului nu au rezultat victime, însă impactul a fost puternic, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil, afectând traficul pe ambele sensuri.
„Pe autostrada A 3 București – Ploiești, la kilometrul 35, în zona localității Gruiu, județul Ilfov, s-a produs o explozie asupra unei anvelope a unui autocamion (fără încărcătură), care se deplasa în direcția către Ploiești. Nu au rezultat victime. În urma evenimentului camionul s-a răsturnat pe carosabil, afectând ambele sensuri de mers. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale direcției către Ploiești și pe banda 2 a sensului către București, valorile de trafic fiind în creștere”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Polițiștii recomandă șoferilor prudență sporită la volan și folosirea rutelor alternative până la eliberarea carosabilului.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News