Accident mortal cu ATV-ul în Valea Târsei
FOTO: Arhivă
O plimbare cu ATV-ul s-a transformat într-o tragedie vineri după-amiază, 1 mai, în zona Valea Târsei din orașul Breaza.
Un bărbat de 37 de ani a murit, iar un copil de șase ani a fost transportat la spital, după ce vehiculul pe care se aflau s-a răsturnat într-o zonă muntoasă greu accesibilă.
Accidentul a fost semnalat de martori, iar ISU Prahova a mobilizat rapid mai multe echipaje de intervenție. La fața locului au fost trimise un echipaj de pompieri cu vehicul special de teren, o ambulanță SMURD de la Câmpina, ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă din Ploiești și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Din cauza terenului accidentat, a fost solicitat și sprijinul unui elicopter SMURD de la Brașov.
Salvatorii au găsit trei persoane implicate: doi adulți și un copil. Bărbatul de 37 de ani era în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, acestea nu au avut rezultat, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.
Copilul a suferit răni ușoare la cap și a fost dus la UPU Ploiești. Mama sa, aflată și ea pe ATV, nu a fost rănită fizic, dar era în stare de șoc. Poliția investighează cauzele producerii accidentului.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News