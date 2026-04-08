Alertă cibernetică: rețea de spionaj a Rusiei, destructurată de FBI și cu ajutorul SRI. Nicușor Dan: „Continuă războiul hibrid”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm în urma unei operațiuni internaționale de amploare coordonate de FBI, la care a participat și Serviciul Român de Informații. Șeful statului a confirmat că structurile de securitate au reușit să blocheze un atac informatic prelungit care viza infrastructura critică a mai multor state occidentale, inclusiv a României.

Acesta a subliniat că acțiunile au fost orchestrate de actori cibernetici asociați cu GRU, serviciul de informații al armatei ruse, care urmăreau colectarea de date militare și guvernamentale sensibile. Conform datelor oficiale furnizate de FBI, tactica folosită de spionajul rus se baza pe exploatarea vulnerabilităților routerelor de mici dimensiuni, utilizate în locuințe sau birouri.

FBI a destructurat o rețea de spionaj rusească cu ajutorul SRI

Hackerii din gruparea cunoscută sub numele de Fancy Bear sau APT28 preluau controlul asupra acestor dispozitive și modificau setările de bază ale internetului. Prin această metodă, ei reușeau să intercepteze traficul de date și să fure parole sau e-mailuri, direcționând utilizatorii către pagini false care imitau serviciile oficiale de corespondență electronică.

În mesajul său, Nicușor Dan a atras atenția că acest incident este o dovadă clară a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva lumii occidentale.

„FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice. Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Recomandările autorităților

Pentru a preveni astfel de riscuri, autoritățile recomandă cetățenilor și companiilor să fie extrem de atenți la securitatea propriilor echipamente de rețea. Este esențial ca routerele să aibă programele de funcționare actualizate la zi, iar parolele setate din fabrică să fie schimbate imediat cu unele complexe.

De asemenea, experții avertizează că utilizatorii nu trebuie să ignore mesajele de eroare de securitate care apar în browser, deoarece acestea pot indica faptul că traficul lor este interceptat de persoane neautorizate.