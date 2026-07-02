Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul Indiei în România.”E o provocare uneori să ai relații bune cu toate părțile”

Publicat 2 iul. 2026, 07:30 Actualizat 2 iul. 2026, 07:52 Sursă Realitatea PLUS

Interviu-eveniment cu ambasadorul Indiei în România, realizat de jurnalistul Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Diplomatul a explicat cum funcționează politica externă a țării sale, care menține relații economice cu toate marile puteri ale lumii, în ciuda tensiunilor globale uriașe din acest moment.

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