Anchetă în Prahova după moartea suspectă a unui bebeluș de două luni

Autoritățile din Prahova desfășoară o anchetă după moartea unui bebeluș în vârstă de numai două luni, survenită în circumstanțe suspecte. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei agresiuni comise chiar de tatăl copilului, pe fondul faptului că micuțul plângea.

Conform datelor strânse până în acest moment, cazul a fost semnalat la 31 martie 2026, zi în care copilul și-a pierdut viața. Surse apropiate investigației susțin că bărbatul l-ar fi scuturat cu putere pe bebeluș, iar acest gest i-ar fi provocat moartea, după ce s-ar fi enervat pentru că nu reușea să-l liniștească.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a anunțat că verificările sunt efectuate într-un dosar penal deschis pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz, în timp ce polițiștii de la investigații criminale încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

„În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum și efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Tatăl copilului a fost arestat preventiv, iar cei trei frați au fost preluați de autorități

În același timp, instituțiile responsabile au luat măsuri pentru protejarea celorlalți copii ai familiei. Cei trei frați ai bebelușului au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și plasați de urgență la un asistent maternal profesionist.

Chiar dacă rudele și-au exprimat dorința de a-i prelua, autoritățile desfășoară în prezent o evaluare amplă pentru a stabili dacă aceștia pot crește într-un mediu sigur.

Între timp, tatăl copilului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă.