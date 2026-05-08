ANM: Vreme instabilă în toată țara: ploi torențiale și descărcări electrice

Administrația meteorologică anunță pentru intervalul 8 mai 2026, ora 09:00 – 9 mai 2026, ora 09:00, o vreme în general instabilă în majoritatea regiunilor țării, însă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice începutului de mai. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va aduce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile extracarpatice.

Astăzi, vremea va fi în general instabilă, cu valori termice preponderent mai mari decât cele specifice datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ziua la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei și pe suprafețe mici în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, pe arii relativ extinse în Muntenia și în sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat va cădea grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade, mai mici pe litoral (15...18 grade), iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, vremea va fi caldă și în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și cu o probabilitate mai mare seara și noaptea, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade