Bărbat de 70 de ani, salvat de pompieri din râul Telega!

Un bărbat de 70 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut în râul Telega, Prahova. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost dusă la spital.
Intervenție de urgență în comuna Telega, județul Prahova, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut în albia râului Telega. Victima a fost găsită conștientă, însă prezenta un traumatism cranio-cerebral și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Incidentul s-a produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru recuperarea bărbatului din zona dificil accesibilă.
Pompierii au intervenit pentru salvarea bărbatului căzut în râul Telega
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, la locul incidentului au fost trimise o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Câmpina și o ambulanță de la Garda de Intervenție Băicoi.
Salvatorii au acționat pentru extragerea victimei din albia râului, într-o zonă cu vegetație deasă și teren accidentat. Pentru recuperarea acesteia au fost utilizate echipamente specifice operațiunilor de salvare.
Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportată la spital
În momentul în care a fost recuperat de pompieri, bărbatul era conștient, dar prezenta un traumatism cranio-cerebral.
Acesta a primit primul ajutor la fața locului, fiind ulterior preluat de echipajul medical pentru transportul la spital, unde urma să beneficieze de investigații și tratament de specialitate.
Deocamdată, împrejurările în care bărbatul a ajuns în albia râului Telega nu sunt cunoscute. Autoritățile urmează să stabilească modul în care s-a produs incidentul.
Intervenția promptă a pompierilor a făcut posibilă recuperarea victimei și acordarea rapidă a asistenței medicale.